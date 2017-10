PERCHEZIŢII DE AMPLOARE! SUNT VIZATE FAPTE DE CORUPŢIE

PERCHEZIȚII DE AMPLOARE! SUNT VIZATE FAPTE DE CORUPȚIE

Ştire online publicată Luni, 01 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Direcția Națională Anticorupție informează că procurorii efectuează percheziții, luni, în 11 locații situate în municipiul Sibiu, într-un dosar privind infracțiuni de corupție și asimilate acestora, comise în perioada 2011 - 2015."Procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție — Serviciul Teritorial Alba Iulia efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, comise în perioada 2011 — 2015. În cursul zilei de 1 august, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații situate în municipiul Sibiu, dintre care una la sediul unei instituții publice, iar restul la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane fizice", se arată într-un comunicat al DNA transmis luni AGERPRES.Perchezițiile efectuate vizează achiziții directe de la societăți comerciale favorite ale fostului președinte Ioan Cindrea, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare.Procurorii efectuează percheziții la Consiliul Județean Sibiu, dar, conform surselor, și la directoarea serviciului administrativ Ana Kraus — biroul acesteia din CJ — și la persoane fizice.Potrivit surselor citate, Ioan Cindrea, în timpul mandatului deținut la CJ Sibiu, ar fi favorizat agenți economici, inclusiv firma ginerelui său și a fiicei sale în cadrul unor proceduri de achiziții publice organizate de instituție.Ancheta DNA ar viza, au mai menționat sursele, și alți funcționari, printre care și o directoare din Serviciul administrativ CJ Sibiu în legătură cu derularea unor achiziții directe de la societăți comerciale.Achizițiile urmărite de anchetatori ar fi fost derulate în perioadele 2011-2013, 2014-2015, având ca obiect cumpărarea de către Consiliu a unor servicii de monitorizare foto/video, de reparații și întreținere auto, precum și achiziții de materiale de întreținere/consumabile.Sursele citate arată că procedurile au fost derulate cu menționarea de date nereale în documentele justificative ale tranzacțiilor comerciale, aspecte de natură a crea un avantaj patrimonial furnizorilor, corelativ cu crearea unui prejudiciu bugetului autorității contractante. Adaosul ar fi fost în unele cazuri și peste 240%.Președintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, a confirmat pentru AGERPRES că au loc percheziții DNA la sediul instituției, fiind vizate contracte aprobate de fostul președinte Ioan Cindrea."Perchezițiile DNA sunt legate de aceleași chestiuni care au mai fost—serviciul Achiziții, Economic și IT, din aceeași anchetă, se cer date suplimentare. Nu este vizată actuala conducere. E vorba de același dosar, aceleași cercetări, doar că solicită acte în plus", a explicat Daniela Cîmpean.Potrivit acesteia, "activitatea CJ Sibiu nu este afectată de ancheta DNA".Este pentru a doua oară în acest an când au loc percheziții DNA la CJ Sibiu. Prima dată, anchetatorii au cerut documente în luna aprilie. Atunci s-au verificat mai multe contracte aprobate de fostul președinte al CJ Sibiu Ioan Cindrea.