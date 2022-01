Percheziție într-un depozit cu 500 de tone de haine second hand, murdare și pline de mucegai

Oamenii legii au descoperit un depozit cu aproximativ 500 de tone de haine declarate second hand, dar care erau de fapt deșeuri.Vineri, 14 ianuarie, în continuarea cercetărilor privind descoperirea de marți, 11 ianuarie, a trei containere cu haine second-hand catalogate ca fiind deșeuri, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în cooperare cu comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Constanța şi comisari din cadrul Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorului - Comisariatul Județean Constanța, sub coordonarea procurorului de caz specializat și învestit în cauză din cadrul Parchetului de pe Lângă Curtea de Apel Constanța, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului Târgu Mureș, județul Mureș.În urma acestei activități, echipa care a efectuat perchezițiile a descoperit intr-un depozit aproximativ 500 tone haine declarate second-hand, murdare și rupte, nefiind supuse procesului de curățare, dezinfecție si dezinsecție. De asemenea, bunurile erau depozitate in condiții insalubre, având un puternic miros de mucegai.„Cu ocazia verificărilor preliminare s-a constatat faptul că bunurile aparţin unei societăţi comerciale care a desfăşurat activităţi de import de îmbrăcăminte second-hand din Canada, începând cu anul 2004.Reprezentanții Gărzii de Mediu și ai Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorului au stabilit că acestea sunt în fapt deșeuri inutilizabile și nu pot fi comercializate pe teritoriul României, întrucât nu sunt respectate condițiile legale de spălare, dezinfecție, dezinsecție și depozitare.Activităţile sunt în derulare iar acțiunea este coordonată de procurorul de caz specializat și învestit în cauză din cadrul Parchetului de pe Lângă Curtea de Apel Constanța”, au transmis reprezentanții Gărzii de Coastă.Reamintim că, în data de 11 ianuarie, poliţiştii de frontieră, vameșii, comisarii de mediu și comisarii de la Protecția Consumatorului au efectuat controlul asupra a trei containere, încărcat conform documentelor de însoţire cu haine second-hand. Acestea urmau să fie importate din Canada de către o societate comercială de pe raza județului Mureș. În urma verificărilor suplimentare, echipa de control a constatat că în containere se aflau încărcate 76.789 kg îmbrăcăminte cu un grad avansat de uzură, nefiind supusă procesului de curățare, dezinfecție şi dezinsecție. Reprezentanții Gărzii de Mediu și ai Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorului au stabilit că acestea sunt, în fapt, deșeuri inutilizabile și nu pot fi puse în vânzare în România, iar întreaga cantitate urmează a fi returnată către expeditor. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Agenției Europene FRONTEX.