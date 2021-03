Pensionările cresc deficitul de personal din Poliție

„Când spun reformă, mă gândesc la problemele sistemice pe care Ministerul Afacerilor Interne le are, de la deficitul de personal. Doar în ultimii cinci ani au plecat în pensie peste 30.000 de angajați din structurile MAI. Au plecat conform reglementărilor legale în vigoare. De aceea, trebuie să gândim un sistem de gestionare a carierei”, a afirmat Bode, care a adăugat că an de an s-au redus și numărul de locuri de la școlile de poliție.





