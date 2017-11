Pensionarea anticipată a poliţiştilor, în atenţia ministrului. "Şmecherii cu pile şi-au făcut cărţile deja"

Pensionarea anticipată a polițiștilor, în atenția ministrului. "Șmecherii cu pile și-au făcut cărțile deja"

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, susține, în continuare, eliminarea prevederii din Statutul Polițistului care permite ieșirea la pensie a polițiștilor, chiar și la vârsta de 44 de ani, precizând că pensionarea trebuie să rămână la vârsta standard.De cealaltă parte, sindicaliștii susțin că este exclus ca vârsta de pensionare să crească, dar că anumite prevederi din Statutul Polițistului trebuie schimbate. Tot sindicaliștii sunt cei care spun că inițiativa este tardivă, întrucât băieții deștepți și-au făcut cărțile pentru a-și asigura o pensie de lux.„Eu susțin în continuare și chiar îmi doresc ca și colegii mei parlamentari să fie alături de noi în acest demers, trebuie să abrogăm acel text de lege care permitea ieșirea din sistem la vârste de 44 de ani sau la vârste de până în 49 de ani. În acest sens, am primit asigurări de abrogare din legea Statutului Polițistului și va rămâne vârsta normală. Ne-am dorit un echilibru între cetățean și polițist”, a precizat Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne.Mai exact, ministrul Carmen Dan dorește modificarea articolelor 48 și 69 din Statutul Polițistului. Astfel, perioada în care raporturile de serviciu ale polițiștilor sunt suspendate, să constituie vechime în serviciu, iar funcțiile de conducere din organizația sindicală să se echivaleze cu funcțiile prevăzute în legislația privind salarizarea polițiștilor, în vederea deschiderii drepturilor de pensie ca polițist.„Până în prezent a fost o prevedere introdusă strict cu scopul de a satisface un grup restrâns de interese și aici vorbim, în special, de funcțiile de conducere. Funcțiile au fost ocupate și nu au mai putut fi acordate persoanelor după ce încetau cauzele de suspendare, vorbind despre secretar de stat, secretar general adjunct, secretar general al ministerului, etc. Din punctul meu de vedere este normal să nu mai existe acest tertip însă, în acest moment, toți șmecherii și cei cu pile din minister s-au pensionat pe această prevedere”, a declarat Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol.De asemenea, proiectul prevede ca articolul 69, alineatul (1), litera j), să fie modificat și să aibă următorul cuprins „j) pentru alte motive sau nevoi ale Ministerului Afacerilor Interne, după expirarea perioadei de punere la dispoziție sau, pe parcursul acesteia, la cererea polițistului, în condițiile art. 2721 alin. (1) atunci când nu s-a putut realiza numirea într-o funcție;”.Potrivit unor date statistice până în anul 2015, speranța de viață a unui polițist ajuns la vârsta pensionării este de 7 ani și 8 luni, iar în aceste condiții sindicaliștii spun că este aproape imposibil ca vârsta de pensionare să crească.„Este exclus ca vârsta de pensionare pentru polițiști să crească și o spun în ideea în care condițiile de muncă de astăzi ne-au adus în situația în care speranța de vârstă a polițiștilor după pensionare să fie de aproximativ 8 ani, în medie. Asta arată precaritatea condițiilor de muncă la care este expus polițistul pe toată perioada vechimii sale și implicit a bolilor profesionale pe care el le are după zeci de ani de muncă în sistem”, a mai adăugat Cosmin Andreica.