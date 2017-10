Pensiile militare de stat, o bombă cu ceas? "Ar genera o plecare masivă din sistem"

5

Pentru Alex

Mai tinerete democrata, Ca sa faca cele ce spui tu, trebuie sa te duca bibilica ! Adica sa ai cateva clase mai mult decat trenul !!! TRANSFAGARASANUL a fost o constructie complexa inginereasca ! Acum nu putem face sosele la ses, pe teren drept ! Tu nu vezi ca vrem sa ne infoiem muschii cu americanii si ne facem de cacao ca nu putem sa alegem un TAB ca lumea pentru o aplicatie de rahat ? Asa ce le-am aratat ??? Ca suntem niste neica nimeni! O sa spui ca nu sunt fonduri. Bun. Asta inseamna ca din 5000 de taburi ale aramatei avem functionale 500. Din astea alegem 10 bucati pentru o aplicatie si iesim cu fruntea sus ! Ei, mai nepoate, dar pentru asta trebuie sa te duca mintea !!! Adica trebuie sa le verifici, sa le testezi, sa ai pregatit un plan in caz de interventie avarie ! Daca nu ieseau militarii si se scufunda tabul cu ei ! Acum scotea tabul cu trei morti ! E corect ce spun ? De prost trebuie sa te feresti, ca are mintea odihnita !!! Te simt cam junior / puriu, si-ti mai spun o vorba la care sa te gandesti: ORICE CAL DE CURSE AJUNGE GLOABA BATRANA, DAR NU ORICE GLOABA BATRANA A FOST CAL DE CURSE. Hai ca te las sa faci ce ti se ordona. Cred ca mai mult iti place comanda ,, PE LOC REPAUS " ! Am ghicit ? P.S. Eu din ce vad, inteleg ca nu avem nimic functional: nici taburi, nici camioane, nimic, nimic, nimic! dar ce facem cand vin rachetele PATRIOT ? Le descarcam dupa vapor pe un trailer, nu ? Pai daca nu-l tin franele si cade in mare sau intra in sant cu ele Ce facem ? Pai sa le cumparam fara focoase, doar scheletul, ca ne explodeaza dracu in mana si murim ca prostii ca nu avem fonduri, nu ? Of Romanie, Romanie !!! Ce ai fost, ce ai ajuns si pe mainile cui esti !!!! ROMANIA TE IUBESC !