Penitenciarul Poarta Albă, printre cele mai vechi din ţară, va fi extins. Sute de locuri pentru deţinuţi

Viitor de aur, tara are...

Astia sunt viitorul tarii... De ce sa renovezi scoli (jumatate au toaleta/hazna in curte...!) , sau spitale... ?!? Bravo PSD ! Ca si prostul ala care se da jurist , Moga , el fiind un biet SUBINGINER , care dupa ce a facut cei 3 ani de la Politehnica in 6 ani , la batranete a cumparat o diploma de la o facultate / fabrica de prosti si ii minte mai nou pe creduli ca face stadion la Cta , dupa ce a lasat-o moale cu minciuna constructiei spitalului regional... Jigodia asta , in afara sa bea si sa se imbogateasca peste masura cu terenurile primite prin Mamaia si judet de la mascariciul dereglat psihic sau de la betivul cu drena de NY salvat de Dancu C-tin cand dormea beat la volan in intersectie la Capitol , nu a facut decat sa-i pacaleasca pe multii alegatori analfabeti...