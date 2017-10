Pedofilul italian prins la Constanţa se excita la imagini cu bebeluşi

Pedofilul italian prins la Constanța se excita la imagini cu bebeluși

Ştire online publicată Vineri, 05 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Pedofilul Paolo Ghelardini, prins în luna mai la Constanța, după ce reprezentanții rețelei de socializare Facebook au anunțat autoritățile române despre activitățile acestuia, a fost trimis în judecată de DIICOT. Italianul Paolo Ghelardini (66 de ani), cunoscut și ca Paolo Constantino, s-a stabilit în România în urmă cu trei ani, scie libertatea.ro. Din camera sa închiriată în casa unei bătrâne din Constanța, perversul distribuia filmulețe și fotografii porno cu fetițe și cu băieței altor indivizi de teapa lui din toată lumea. Deși în cursul anchetei procurorii nu au găsit probe care să demonstreze că italianul a făcut sex cu copii, acesta se lăuda celorlalți pedofili că a abuzat de fiica și de nepoata sa, pe care le-a torturat și le-a supus unor tratamente de scatofilie și urofilie. Din camera închiriată de Ghelardini, oamenii legii au ridicat aproape 10.000 de fotografii și 1.000 de filmări pe care apoi le-au urmărit cu groază. Băieței și fetițe erau abuzați de adulți, supuși la tratamente inimaginabile sau puși să facă sex între ei. Mai mult, printre preferatele lui Paolo se numărau materiale pornografice în care victimele erau bebeluși care nu împliniseră nici un an!În ciuda probelor adunate de oamenii legii, scrie libertatea.ro, italianul a încercat să-și justifice acțiunile motivând că intenționa să realizeze un documentar despre persoanele cu un comportament sexual deviant. “Am intrat în corespondență cu mai mulți indivizi care se recomandau a fi incestuoși, pedofili și practicanți de perversiuni sexuale. Am primit de la aceștia și am descărcat mai multe materiale pornografice, printre care și cu minori, de zoofilie, necrofilie, sado- masochism etc. În fapt, intenția mea era să strâng un material (…) prin care să demonstrez că Facebook este un serviciu ilicit, care favorizează răspândirea de practici pornografice infantile, precum și a altor comportamente ilicite”, le-a spus Ghelardini anchetatorilor. Perversul e acum reținut și va fi judecat. În același timp, ancheta s-a extins și în alte țări, unde locuiesc ceilalți prieteni pedofili ai italianului.Paolo Ghelardini este descris de anchetatori ca un individ cu un trecut dubios, care a mai fost cercetat pentru fapte de același gen și în țara sa natală. Astfel, în 1981, acesta a fost cercetat pentru viol, iar în 1983 soția sa l-a reclamat pentru corupere de minori, acte obscene în spații publice, producție și comercializare de filme obscene. În cursul anului 1985, Paolo a fost cercetat din nou pentru viol și distribuire de fotografii obscene, iar ultima sa condamnare a fost în 2001, pentru furt calificat.Autoritățile americane au anunțat joi că 62 de persoane implicate într-o rețea de pedofilie au fost arestate în mai multe țări. Membrii rețelei obișnuiau să se întâlnească pe un forum online, unde își ofereau unul altuia materiale cu minori abuzați sexual. Toți copiii exploatați aveau până la 12 ani, iar unii dintre ei erau bebeluși. Potrivit autorităților americane, materialele colecției de pornografie infantilă găsite pe portal puteau umple 16.000 de DVDuri.