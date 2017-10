Pedepse uriaşe pentru cei care "practică" evaziunea fiscală

Începând de astăzi

Pedepse uriașe pentru cei care "practică" evaziunea fiscală

Veste proastă pentru cei care sunt obișnuiți să practice evaziunea fiscală. Dacă până acum legile erau prea permisive, iar evazioniștii scăpau basma curată de cele mai multe ori, iată că regulile s-au schimbat, iar pedepsele au crescut considerabil.Începând de astăzi, persoanele pedepsite pentru infracțiunile de evaziune fiscală pot fi sancționate cu închisoare de până la șase ani. Legea pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial și intră în vigoare de astăzi.Astfel, persoana care nu reface, cu intenție sau din culpă, documentele de evidență contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control, s-ar putea alege cu o pedeapsă de la șase luni la cinci ani de închisoare. Vechea prevedere legală sancționa această infracțiune cu o simplă amendă.Astfel, infracțiune se numește și gestul unei persoane de a refuza, nejustificat, să prezinte organelor competente documentele legale și bunurile deținute, în scopul împiedicării verificării financiare, fiscale sau vamale, în cel mult 15 zile de la somație. Nerespectarea acestei prevederi vă poate costa privarea de libertate de la un an la șase ani. Vechea lege îi pedepsea pe cei care săvârșeau această infracțiune cu închisoarea de la șase luni la trei ani sau cu amendă.De asemenea, pedeapsa pentru infracțiunea de reținere și nevărsare, în cel mult 30 de zile de la scadență, a impozitelor sau contribuțiilor cu reținere la sursă, s-a mărit. Astfel, dacă sunteți prins în această situație, riscați să ajungeți la închisoare de la un an la șase ani. Până acum, această infracțiune se pedepsea cu închisoarea de la un an la trei ani sau amendă.În plus, noile reglementări prevăd și majorarea pedepselor în cazul prejudiciilor financiare. Astfel, dacă prejudiciul produs este mai mare de 100.000 de euro, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu cinci ani. Până acum, limita a fost de doi ani. În cazul prejudiciilor mai mari de 500.000 de euro, limita minimă a pedepsei și limita maximă a acesteia se majorează cu șapte ani. Până acum, limita a fost de trei ani.