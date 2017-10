Pedepse mai mici şi noi infracţiuni în Codul Penal, din 2014

1

este un pas inainte; din pacate exista cateva articole care arunca in aer tot esafodajul; in primul rand, faptul ca parlamentarii nu vor mai putea fi anchetati si judecati pentru mita, abuz in serviciu, trafic de influenta; poate ca CCR va opri aceste articole...; in al doilea rand, camataria este definita gresit (ca si santajul); in al treilea rand, tulburarea folosirii locuintei ar trebui sa fie fapta penala, ca si tulburarea de posesie; legitima aparare este -si ea- in suferinta; abuzul de putere trebuie sa ramina la pedeapsa maxima de 15 ani, cu modularea pedepsei in functie de postul ocupat (cu cat mai mare granguru, cu atit mai mare pedeapsa) si in functie de pagubele produse... Noul C.p. are puncte bune, dar si multe (prea multe) minusuri. In plus, nu se reglementeaza comutarea amenzilor (pentru cei care nu vor sau nu pot sa le plateasca) in slujba in folosul comunitatii... La recidivisti de ce se adauga doar 1/3 din totalul celorlalte pedepse? daca se ia in clacul posibilitatea eliberarii conditionate, nu i se aduga nimic, practic. Trebuie sa se adauge minim 50%.