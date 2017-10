Pedepse cu suspendare aplicate unor traficanţi de droguri

Pedepse cu suspendare aplicate unor traficanți de droguri

Judecătorii de la Curtea de Apel Constanța au menținut pedepsele aplicate în cazul a patru tineri care au fost judecați pentru trafic de droguri. Decizia nu este definitivă, ea mai putând fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție.În luna iulie, magistrații de la Tribunalul Constanța au dispus condamnarea lui L. L., de 25 de ani, și L. Ț., de 26 de ani, la doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, judecătorii stabilind un termen de încercare de patru ani, a lui R. F. L., de 21 de ani, la un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere, cu un termen de încercare de trei ani, și a lui M. C. R., de 18 ani, la șase luni de închisoare sub supraveghere, cu un termen de încercare de un an, pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri.Potrivit procurorilor, la data de 6 noiembrie 2009, R. F. L. și M. C. R. au fost prinși în flagrant în timp ce încercau să comercializeze 50 de grame de canabis. În urma cercetărilor, ulterior, a fost depistat și L.Ț, asupra căruia au fost găsite alte trei grame de canabis. Firul cercetărilor a dus în cele din urmă la L., care a recunoscut că a cultivat pe malul Canalului Dunăre - Marea Neagră canabis, în vederea vânzării. În boxa blocului în care locuia a fost găsită cantitatea de 700 de grame de canabis.