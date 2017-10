Pedepse cu executare în dosarul rambursărilor ilegale de TVA

Vineri, magistrații de la Curtea de Apel Constanța s-au pronunțat atât în apelul declarat de procurori, cât și în cel al inculpaților din dosarul celor 34 de miliarde de lei vechi rambursate ilegal, în anul 2002, cu titlu de TVA. În proces, au fost trimiși în judecată Ștefan Brânză, Marian Manta și Gheorghe Nicuț Tănăsescu, angajați ai Direcției de Control Fiscal Constanța, care ar fi aprobat nejustificat rambursări de TVA în valoare de 34 miliarde lei vechi, solicitate de fostul polițist Tedi Nătăvală și Doru Constantin Codreanu, cei care ar fi intrat în posesia banilor. Conform actului de inculpare, ofițerii din cadrul Serviciului Poliției Economico - Financiare au solicitat Direcției Generale a Finanțelor Publice să efectueze verificări la SC „Elada Service” SRL Constanța, administrată de Tedi Nătăvală, care, în perioada septembrie - octombrie 2002, a beneficiat de o rambursare de TVA de peste 34 de miliarde de lei vechi. Ulterior, s-a constatat că nu a existat nicio operațiune de export, documentele pentru rambursarea TVA fiind întocmite în fals. Reamintim că, în 2007, după efectuarea cercetării judecătorești, Tribunalul Constanța a constatat că doar una dintre cele cinci persoane acuzate nu se face vinovată de comiterea faptelor. Pentru ceilalți inculpați, Tribunalul a aplicat pedepse cuprinse între un an și două luni cu suspendare și cinci ani și patru luni de închisoare cu executare. Decizia a nemulțumit persoanele implicate în proces dar și pe reprezentanții Parchetului, astfel că dosarul a ajuns la Curtea de Apel. În primă fază, prin sentința pronunțată, Tribunalul Constanța a decis achitarea ex-finanțistului Ștefan Brânză și condamnarea la câte un an și două luni cu suspendare pentru colegii lui, Marian Manta și Gheorghe Nicuț Tănăsescu. Pedepse mari cu privare de libertate au primit beneficiarii rambursării ilegale de TVA, respectiv Doru Constantin Codreanu, care ar trebui să execute cinci ani și patru luni, și fostul polițist Tedi Nătăvală, condamnat la cinci ani de închisoare. Totodată, instanța de judecată a admis acțiunea civilă formulată de Statul Român prin Ministerul Finanțelor, prin ANAF București și prin Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța. Astfel, instanța îi obliga în solidar pe Codreanu și pe Nătăvală la plata a peste 35 miliarde lei vechi, reprezentând TVA obținut de la buget prin rambursare cu control ulterior către societățile „Verona Style“ SRL și „Elada Service“ SRL, la care se adaugă majorări și penalități de întârziere. Judecătorii au menținut atunci sechestrul asigurator asupra bunurilor imobile și mobile pentru Manta, Codreanu și Nătăvală și au ridicat măsura pentru Ștefan Brânză. Vineri, Curtea de Apel Constanța a respins apelul declarat de Nicuț Tănăsescu, a admis apelul declarat de procurori, dar și de Nătăvală, Codreanu și Manta, a desființat în parte hotărârea apelată, a schimbat încadrarea juridică pentru Nicuț și Manta din neglijență în serviciu în abuz în serviciu, condamnându-i la pedeapsa de un an și opt luni de închisoare cu suspendare, dispunând un termen de încercare de trei ani și opt luni. Pentru Codreanu și Nătăvală instanța a menținut sentințele aplicate de Tribunal, respectiv de 5,4 ani și cinci ani de închisoare cu executare. Judecătorii mențin totodată și interdicția de a părăsi localitatea pentru Nătăvală, Codreanu, Nicuț și Manta, și o revocă pentru inculpatul Brânză, care rămâne în continuare achitat. De asemenea, Nicuț, Manta Nătăvală și Codreanu sunt obligați la plata către stat a sumei de 33.927.350.000 lei vechi. Sentința mai poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.