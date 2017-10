Pedelistul Marius Ciobanu, fostul director adjunct al ITM Constanţa, rămâne în arest

Pedelistul Marius Ciobanu, fostul director adjunct al ITM Constanța, rămâne în arest

Vineri, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au respins recursul declarat de directorul adjunct al ITM Constanța, pedelistul Marius Ciobanu, împotriva arestării pentru 29 de zile, din data de 14 octombrie, dispusă de magistrații de la Tribunal, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Marius Ciobanu: „Am muncit mult să ajung unde am ajuns“ În fața judecătorilor de la instanța de recurs Ciobanu a refuzat să declare ceva cu privire la comiterea faptei, doar în momentul în care i s-a dat cuvântul cu privire la menținerea sau nu a stării de arest preventiv el a spus: „Nu m-am confruntat cu așa ceva până acum și sper să nu mă mai confrunt. Am muncit mult să ajung unde am ajuns. N-am făcut nimic rău nimănui. Întotdeauna am căutat să fac numai bine. Chiar în ziua aceea am rezolvat și alte cazuri, tot pe cale amiabilă, așa cum am încercat și în acest caz. Era un volum foarte mare de muncă și am vrut să-i degrevez pe colegii mei de rezolvarea unor dosare. Vreau să fiu cercetat în stare de libertate, nu am de ce să mă sustrag cercetărilor“. Avocatul lui Ciobanu a spus că arestarea clientului său ar fi nelegală și netemeinică. „Orice indicii temeinice trebuie să îmbrace forma legalității“, a continuat apărătorul directorului adjunct de la ITM, dând de înțeles că la dosarul cauzei nu ar exista indicii temei-nice cu privire la comiterea faptei și că inculpatului i-ar fi fost încălcate drepturile legale. S-a invocat, de asemenea, încălcarea art. 6 din Convenția Drepturilor Omului, care statuează că fiecare cetățean are dreptul la un proces echitabil. „Sunt mai multe înscrisuri care există la dosar și la care nu am avut acces” - a mai spus apărătorul, afirmând că indiciile temeinice cu privire la comiterea faptei nu subzistă. Totodată, din declarația dată de denunțător nu ar reieși clar de ce acesta a dat banii (?!), iar din convorbirile telefonice interceptate și înregistrările ambientale s-ar trage concluzia că Ciobanu ar fi vrut să-i împace pe angajat și angajator. Reprezentantului DNA-ului în instanță a spus că măsura arestării preventive a fost luată în baza unor probe reale, nu doar a unor indicii temeinice. De asemenea, referirea apărătorului cu privire la posibila lipsă a procesului-verbal prin care s-ar fi admis autorizarea interceptărilor a fost combătută, procurorul reprezentând instanței autorizarea cu pricina, care demonstrează că totul s-a desfășurat legal. De asemenea, în opinia DNA-ului, este foarte clar pentru ce s-a solicitat suma de bani, „există probe care dovedesc pentru ce s-a cerut și s-a dat suma de bani” - a completat reprezentantul Ministerului Public. Analizând probele aflate la dosar, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au decis respingerea recursului declarat de inculpat și menținerea deciziei Tribunalului prin care pe numele lui Marius Ciobanu a fost emis mandatul de arestare pentru o perioadă de 29 zile. Potrivit procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, la data de 9 octombrie 2009, Marius Ciobanu, în calitatea pe care încă o avea, de director coordonator adjunct al ITM Constanța, ar fi pretins de la denunțătorul D.D., administrator al unei societăți comerciale care se ocupă cu transporturile de cereale, o sumă de bani neprecizată pentru ca, în schimb, să intervină pe lângă un subordonat de-al său care să soluționeze în mod favorabil denunțătorului o plângere referitoare la nerespectarea de către firma acestuia a legislației referitoare la raporturile de muncă. Mai exact, pe rolul ITM Constanța ajunsese o sesizare a unui fost angajat al firmei denunțătorului, care reclama că nu fusese plătit o perioadă de șapte luni. La data de 13 octombrie 2009, în jurul orei 12, Marius Ciobanu a fost surprins în flagrant de procurorii anticorupție primind suma de 2.500 lei de la denunțător. La aceeași dată, procurorii anticorupție au dispus reținerea acestuia pe o perioadă de 24 de ore, iar la data de 14 octombrie, Tribunalul Constanța a dispus arestarea preventivă a lui Ciobanu pentru 29 de zile. Nici în fața magistraților de la Tribunal Ciobanu nu a dat vreo declarație, dar anchetatorilor le-a spus că este nevinovat și că a încercat să rezolve conflictul dintre angajator și angajat pe cale amiabilă, pentru a-i degreva de activitate pe subordonații. Începând de miercuri, 14 octombrie, chiar în ziua arestării, din cauză că Ordonanța prin care directorul Marius Ciobanu a fost numit în funcție a fost abrogată, el a și fost demis din funcția pe care o deținea.