Pe urmele bişniţarilor de ţigări de la Gară

3

dar ce doar acolo....in centru cum e?macar bisnitarii d e la ABATOR sunt cumsecade da r interlopii din centursii pun puradeii la ciordeli,traficheaza curvearmedroguri..dar ce ii pasa sectiei 3 !:)

asta e Romania. E condusa de hoti si populata in proportie de 80 la suta de lenesi,perversi ,profitori. Toti kkciosii au ajunsa colcaie prin diferite instituii ale statului,deci si in poltie-nu spun ca nu sunt si pe acol oameni cinstiti sau de valoare dar marea majrotiate a politzailor si a celor din min.de interne sunt ori prosti ori incomptetenti ori mana in mana cu interlopii-au spus= o si rapoartele sri..sau europol!.DAR CE SA NE UITAM LA RAPOARTE STRAINE? Nu se vede chiar la noi ,in centrul orasului,care e situatia?...se vede la o poshta prietenia sectiei 3 cu interlopii rrromi sau nerromi...bleaaaaah!