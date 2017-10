Pe mâna Poliţiei pentru că a fugit din benzinărie fără să plătească

Pe mâna Poliției pentru că a fugit din benzinărie fără să plătească

În această dimineață, în jurul orei 4,30, polițiștii Secției 1 au fost sesizați de angajații unei stații de benzinărie cum că un client care a alimentat autoturismul cu benzină, în valoare de 150 de lei, a plecat fără să achite contravaloarea combustibilului.Oamenii legii au pornit în urmărirea suspectului și în mai puțin de o oră l-au depistat pe strada Soveja. Au blocat mașina în trafic, iar la volan l-au găsit pe un tânăr de 25 de ani, din Cumpăna. Din verificări a reieșit că tânărul avea permisul de conducere suspendat și, în plus, avea o alcoolemie de 0,08 mg/l alcool pur în aerul expirat.Față de cel în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autoturism având permisul de conducere suspendat și fiind sub influența băuturilor alcoolice și totodată pentru furt calificat.