Pe cine trimite Poliţia Constanţa să negocieze cu sinucigaşii

Pe cine trimite Poliția Constanța să negocieze cu sinucigașii

Atunci când o persoană amenință că pune în pericol viața altora sau chiar și numai pe a sa, oamenii legii trebuie să poarte lungi discuții, să o calmeze, să-i câștige încrederea și în cele din urmă să o convingă să renunțe la planurile ei. Acesta este rolul unui negociator. Adică acel polițist pe care-l vedem prin filmele polițiste comunicând cu infractorii printr-o portavoce sau telefon, negociind doleanțele acestora pentru a evita o confruntare violentă cu forțele de ordine.În ultimii ani, la nivelul Poliției Constanța, rolul acesta era îndeplinit de comisarul șef Emanoil Moraru, fostul șef al Serviciului de Acțiuni Speciale; antrenat în „arta negocierii” 2006, alături de alți polițiști din țară, prezența lui Moraru era cerută în majoritatea situațiilor când constănțenii ajunși la limită amenințau să se omoare aruncându-se de pe stâlp sau dându-și foc. La sfârșitul anului trecut, însă, polițistul a ieșit la pensie și, astfel, Poliția Constanța a rămas fără singurul negociator.Ce se întâmplă în prezent? Este necesară pregătirea unui alt ofițer? Cine discută, în prezent, de exemplu, cu cei care se cocoță pe stâlpii de înaltă tensiune și amenință că se aruncă în gol dacă nu le sunt îndeplinite cererile?Răspunsul l-am primit de la comisarul șef Constantin Dancu, inspectorul șef al Poliției Constanța: „Într-adevăr, dl. Moraru era singurul negociator al inspectoratului. Dar, se impune subliniat, activitatea aceasta nu are de suferit prin ieșirea la pensie a dumnealui, căci poate fi îndeplinită de cadrele cu pregătire psihologică, iar inspectoratul are doi psihologi, pe lângă psihologul criminalist din cadrul Serviciului Criminalistic”.Au refuzat să negocieze cu sinucigașiiSe impune menționat că precizarea vine și în sprijinul polițiștilor din subordine, care nu știau că au posibilitatea să solicite prezența psihologilor angajați ai Poliției Constanța, pentru a purta tratativele cu cei care amenință să-și pună capăt vieții. Pentru că, începând de la sfârșitul anului trecut, după cum ne-au recunoscut polițiștii, tratativele cu aceste persoane sunt purtate de cei care sunt de tură și… se încumetă.Astfel s-a petrecut săptămâna trecută, când un constănțean s-a cățărat pe un stâlp de pe strada Justiției, iar, de exemplu, la sfârșitul lunii iunie, când un individ aflat sub influența băuturilor alcoolice s-a urcat pe podul rutier din Medgidia, negocierile au fost purtate de lt. col. Cornel Oancea, cmd. Detașamentului 7 Jandarmi Medgidia. Acesta a reușit, după aproape patru ore, să-l convingă să coboare. A contribuit considerabil și faptul că posibilul sinucigaș rămăsese fără… țigări!„Este un risc pe care ți-l asumi. E drept, acești bărbați care se urcă fie pe stâlpii de pe strada Justiției, fie pe podurile din județ nu vor de fapt să se sinucidă, ci doar să facă spectacol. Dar dacă prin ceea ce-i spui mai mult îl superi și sare în gol? Consider că este o responsabilitate. De aceea, când am fost solicitat, am explicat că nu am pregătirea necesară și nu pot să-mi asum această responsabilitate”, ne-a mărturisit unul dintre polițiștii care a fost solicitat, de curând, să negocieze cu o astfel de persoană și a refuzat.