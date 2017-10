Pe 3 aprilie - 159 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei

Pe 3 aprilie - 159 de ani de la înființarea Jandarmeriei

Jandarmeria Română aniver-sează, pe 3 aprilie 2009, 159 de ani de la înființare. Momentul care marchează întemeierea Jandar-meriei Române a fost 3 aprilie 1850 când, printr-un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea Divanului obștesc, semnând „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi“. Prin această lege, s-a dat statut juridic armei Jandarmeriei și i s-au stabilit principiile de organizare și funcționare. Aniversarea celor 159 de ani de existență a Jandarmeriei coincide și cu împlinirea a 115 ani (1 aprilie 1894) de la înființarea primei structuri a Jandarmeriei la Constanța. În perioada 23 martie - 4 aprilie, Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța organizează o serie de activități ocazionate de sărbătorirea Zilei Jandarmeriei Române. Potrivit căpitanului Sorin Trancă, printre acestea se află concursul sportiv „Cupa Jandarmeriei, 159 de ani”, care a angrenat peste 200 de jandarmi din Constanța, Neptun, Medgidia și Cernavodă, care evoluează individual și în echipe la fotbal în sală, șah și tenis de masă. Întrecerile se vor încheia pe 3 aprilie, cu premierea câștigătorilor. Sâmbătă, 28 martie, 50 de cadre militare în rezervă care au activat la Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța și Unitatea Specială 72 Jandarmi Pază și Protecție Instituțională „Anghel Saligny“ Cernavodă au luat parte la Ziua Veteranilor Unității. Miercuri 1 aprilie, la 115 ani de la constituirea Companiei de Jandarmi Constanța sub comanda locotenentului Solcănescu Ernest, conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța va organiza, între orele 9,30 - 13.30 un briefing cu massmedia, urmat de o deplasare într-un poligon special, la Mangalia, pentru un concurs de tir. Ca o premieră, ședința de tragere va fi completată cu un alt concurs, de tir sportiv cu arcul, eveniment organizat datorită implicării președintelui Aikido Club Cons-tanța, sensei Ion State. Joi, 2 aprilie, de la ora 13, la reședința Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța are loc Ziua Porților Deschise, sub deviza: „Jandarmeria - o forță pentru securitatea ta!“. La eveniment sunt așteptați toți constănțenii care doresc să cunoască mai bine activitatea jandarmilor și misiunile pe care le execută aceștia. Anul acesta, peste 400 de elevi ai școlilor și liceelor din Constanța și din județ și-au anunțat deja participarea, în grupuri organizate. Programul dedicat oaspeților cuprinde exerciții demonstrative, o expoziție cu tehnică de luptă, vizionarea unui film de prezentare în clubul unității și vizitarea Sălii Tradițiilor, unde, ca o premieră, în acest an a fost pregătită o colecție cu arme de epocă, puse la dispoziție de directorul filialei Constanța a Muzeului Militar Național, Costin Scurtu. Vineri, 3 aprilie, de Ziua Jandarmeriei Române, la ora 8, în prezența întregului personal de la reședința inspectoratului și subunitățile din județ se arborează Drapelul Național, în acordurile Imnului de Stat. La ora 10, inspectorul-șef al Inspec-toratului de Jandarmi Județean Constanța, locotenent colonel Marian Ureche, va depune o coroană de flori la Cimitirul Eroilor Revoluției, la mormântul sublocotenentului erou Napoleon Stroe, căzut în decembrie 1989. Garda de onoare va fi constituită dintr-o grupă de jandarmi ai Detașamentului Mobil, iar preotul militar Lau-rențiu Cristinel Oprea va oficia o ceremonie religioasă. După-amiază, de la ora 17, peste 400 de jandarmi vor defila, pe muzica fanfarei Academiei Navale Mircea cel Bătrân. Deplasarea se va face pe traseul: reședința Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța - strada Mircea cel Bătrân - bulevardul Mamaia - bulevardul Tomis - statuia Victoriei (Parcul Prefecturii). În această locație se va organiza un ceremonial militar și religios, citirea ordinelor eșaloanelor superioare și mesaje ale personalităților privind Ziua Jandarmeriei Române, premierea câștigătorilor întrecerilor sportive, avansări în grad, precum și un apel solemn.