Paznic bătut la Costineşti pentru trei umbrele de plajă

Paznic bătut la Costinești pentru trei umbrele de plajă

În noaptea de duminică spre luni, administratorul SC New Travel Jtour SRL București - punctul de lucru de pe plaja Costinești - s-a prezentat la sediul Poliției din localitate, pentru a reclama că un individ a încercat să fure trei umbrele de pe plajă și l-a agresat pe paznicul firmei. În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au aflat că răufăcătorul, Liviu Stoica, de 19 ani, din comuna Cumpăna, a fost într-o discotecă din Costinești duminică seară. După câteva ore de distracție, tânărul a părăsit localul și a mers pe plajă. Acolo i-au atras atenția mai multe umbrele și a pus mâna pe trei dintre acestea, cu intenția de a le sustrage. Paznicul SC New Travel Jtour SRL, firma căreia îi aparțin respectivele umbrele, l-a văzut pe Liviu când a luat bunurile și a pornit pe urmele lui. Pentru a se face nevăzut cât mai repede, Stoica a fost nevoit să abandoneze umbrelele. Agentul de pază a continuat, însă, să alerge după hoț, reușind să-l prindă pe faleză. Văzându-se „încolțit", Liviu a reacționat violent, lovindu-l pe angajatul SC New Travel Jtour SRL cu pumnii și cu picioarele. Apoi, a plecat liniștit în Costinești. În scurt timp, oamenii legii au reușit să-l identifice și să îl rețină pe delincvent, pe care l-au condus la sediul Poliției Costinești, pentru cercetări. Liviu Stoica este anchetat, în stare de libertate, pentru comi-terea infracțiunii de tâlhărie. Inspectorul Crina Chirea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, spune că SC New Travel Jtour SRL a recuperat cele trei umbrele.