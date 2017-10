Păziţi-vă de hoţii care vin la colindat!

3

Gicule ai dreptate

Cred ca ce scrie Gicu acolo e adevarat, si mie mi-au tras teapa aia de la Bese si Asociatii. Mi-au zis ca se rezolva, apoi dupa ce am platit, m-au tot amanat si cerut acte imposibile. Cand le-am zis ca renunt nu au vrut sa-mi dea banii inapoi, dar au zis ca imi raman datori cu un serviciu juridic. Cand dupa 2-3 luni i-am rugat ceva, mult mai mic, au spus ca nu au nici o treaba cu mine si ca eu am renuntat singur la serviciile lor. Chiar daca am emailurile, nu pot face nimic. Avocat la avocat nu-si scoate ochii.