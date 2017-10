PĂZEA, că nu-i de glumit! / Ea e POLIŢISTA care DĂ AMENZI CU ZÂMBETUL PE BUZE!

PĂZEA, că nu-i de glumit! / Ea e POLIȚISTA care DĂ AMENZI CU ZÂMBETUL PE BUZE!

Nu s-a temut nicio clipă de riscurile pe care le presupune activitatea la Circulație și și-a dobândit rapid atât respectul colegilor, cât și a șoferilor din trafic. În doar patru luni, sute de șoferi s-au ales cu amenzi usturătoare, iar principala „vinovată” pentru aceste lucruri este agentul Raluca Nour, de la Serviciul Rutier.La 29 de ani, chiar dacă muncește doar de patru luni la Rutieră, tânăra polițistă din Galați împarte amenzi în Constanța cu zâmbetul pe buze și nu se lasă intimidată de șoferii agresivi. Raluca Nour a ajuns polițistă din întâmplare și nu regretă absolut nimic din ceea ce-a făcut.„În Constanța am venit la facultate, am terminat Facultatea de Drept. Ulterior m-am gândit să dau examen pentru poliție, vorbind cu un amic despre frumusețea acestei meserii. De când am terminat liceul m-am gândit că vreau să intru în Poliție, însă am vrut să mai copilăresc puțin. Mi se părea o meserie foarte serioasă”, spune femeia polițist.Raluca Nour povestește cu zâmbetul pe buze cum a fost prima activitate în trafic.„De la 1 decembrie 2012, am început să lucrez în cadrul Serviciului Rutier Constanța. Îmi aduc aminte prima zi când am ajuns aici. Abia așteptam să văd ce se întâmplă, cum va decurge. Până la urmă, am făcut o alegere foarte bună! La prima acțiune în stradă, am fost foarte timidă, mai ales că omului trebuia să-i aduci la cunoștință că a săvârșit o contravenție. Odată cu timpul, te obișnuiești și te perfecționezi”, afirmă omul legii.Șoferii își temperează comportamentulFemeia polițist impresionează prin prezență și prin respectul pe care îl acordă oricărei persoane și, chiar dacă este o polițistă necruțătoare, rămâne calmă atât în comportament, cât și în obiceiuri, păstrându-și fluierul de circulație într-un buzunar și rujul de buze în celălalt. Polițista este de părere că, în prezența unei femei în uniformă, șoferii, chiar dacă primesc amendă, își stăpânesc furia și nu-și permit să vorbească urât.„Unii șoferi sunt zâmbitori, chiar au o atitudine pozitivă pentru că i-a oprit o femeie. Alții, în schimb, sunt răutăcioși și câteodată vorbesc urât, însă trebuie să le explici cu calm și obiectivitate motivul pentru care l-ai tras pe dreapta”, precizează Raluca Nour.O poveste impresionantă„O experiență uimitoare am avut-o cu pietonii. Am desfășurat o acțiune pentru sancționarea pietonilor care traversează prin loc nepermis, pentru că aceștia sunt cauza principală a accidentelor rutiere cu victime. Am fost uimită să observ că oameni de 60-70 de ani mint, nu își dau datele reale, fug, nu vor să stea de vorbă. De obicei, cu cei tineri putem sta de vorbă, sunt mai înțelegători și acceptă faptul că au greșit”, povestește polițista.