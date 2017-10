Patru minori din Constanţa, dispăruţi de acasă!

Patru minori din Constanța, dispăruți de acasă!

Polițiștii din Constanța caută patru minori care au plecat de la domiciliul lor din Medgidia și nu au mai revenit. Persoanele care pot furniza orice informații în legătură cu minorii sunt rugați să apeleze telefonic numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.Polițiștii din Medgidia au fost sesizați cu privire la faptul că Bibica-Ileana Sali, de patru ani, Georgiana Chiriță, de opt ani, Voicu Niculina, de 14 ani și Gigiș-Mariana Sali, de 17 ani, au plecat de la locuința lor de domiciliu și nu au mai revenit. Cei patru ar mai fi plecat în mod repetat de acasă, spun oamenii legii, iar din informațiile culese de aceștia se pare că minorii ar cerși.Bibica-Ileana Sali are 0.40 - 0.45 metri, aspect neîngrijit, față rotundă, părul șaten, tuns scurt, ochii căprui, fără semne particulare.Georgiana Chiriță are 0,90 - 0,95 metri, 20 - 25 de kilograme, constituție astenică, față ovală, părul blond, scurt, ochii căprui, fără semne particulare. Era îmbrăcată cu pantalon scurt roșu, tricou alb și purta papuci din plastic verzi.Niculina Voicu are constituție astenică, 1.20 - 1.25 metri, 40 - 45 de kilograme, față ovală, părul șaten, lung, strâns în coadă, ochii căprui, fără semne particulare. La data dispariției purta pantalon tip jeans de culoare deschisă, tricou roșu și pantofi sport albi.Gigiș-Mariana Sali are 1.60 - 1.65 metri, 50 - 55 de kilograme, constituție atletică, față ovală, părul șaten, lăsat pe umeri și ochii căprui. Purta pantalon tip jeans albastru, tricou gri și papuci din plastic albaștri.