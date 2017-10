Patru miliarde de lei vechi din bugetul primăriei se duc pe vopsitul bordurilor şi întreţinerea stropitorilor

Patru miliarde de lei vechi din bugetul primăriei se duc pe vopsitul bordurilor și întreținerea stropitorilor

Dincolo de discursurile disperate despre criză și lipsa banilor din vistieria localității, stau faptele total opuse ale administrației locale constănțene, care zi de zi mai vine cu o licitație de miliarde de lei pentru te miri ce. Întreținerea de fântâni, cumpărarea de tufișuri, plantarea de lalele, schimbarea de balamale, cumpărarea de cafele pentru bătrâni, iar acum încă vreo patru miliarde de lei vechi pentru vopsitul bordurilor și întreținerea sistemului de irigații. Potrivit unui anunț de cerere de ofertă, înregistrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), primăria este dispusă să cheltuiască aproximativ 138.400 lei, fără TVA (peste 1,6 miliarde de lei vechi cu TVA) pentru „Lucrări de întreținere și reparații la rețeaua de irigat din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia”. Data limită de depunere a ofertelor este 12 mai, urmând ca firma câștigătoare să fie desemnată în aceeași zi. Conform caietului de sarcini, obiectul contractului constă în lucrări de întreținere în stare de funcționare pentru păstrarea integrității componentelor și reparații la rețeaua de irigat în regim de avarie. În municipiul Constanța rețeaua de irigat clasică și cea semiauto-mată are o lungime totală a conductelor de 8.935 metri liniari (ml). Ea este alimentată de la stația de pompare de pe malul lacului Tăbăcărie și deservește: parcul Tomis II, parcul Teatrul de Stat, parcul Primărie, parcul Gară, parcul Casa de Cultură, fâșie bd. Mamaia și extindere Faleză Cazino-Poarta 1 și 2. Rețeaua de irigații din stațiunea Mamaia are o lungime totală 23.500 ml și acoperă supra-fața verde de pe malul lacului Siutghiol și de pe partea opusă. De banii aceștia, firma câștigătoare va trebui să întrețină sistemul de irigații în stare de funcționare și să remedieze avariile apărute. 2,5 miliarde pentru stâlpi și borduri În alte două licitații, municipalitatea ar vrea să cheltuiască vreo 2,5 miliarde de lei vechi pentru vopsitul bordurilor și al stâlpilor de iluminat din oraș. Astfel, în primă fază, municipalitatea a cerut oferte pentru achiziționarea materialelor necesare, fiind vorba de vreo 6,4 tone vopsea galben – sulf, 3,9 tone vopsea albă, 300 kg vopsea portocalie, 400 kg vopsea neagră și 300 kg de diluant. De asemenea, vor mai fi achiziționate pensule, 300 bucăți de trafalet și restul de materiale necesare pentru operațiunea de vopsit, prețul estimat de primărie pentru toate acestea fiind de peste un miliard de lei vechi. Și pentru că materialul e una și forța de muncă e alta, administrația locală a anunțat ieri o nouă cerere de ofertă pentru „Achiziția de lucrări de vopsire a stâlpilor tip Electrica și RATC și a bordurilor din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia“. Să nu vă gândiți însă că toate bordurile, ci doar cele de pe marile artere de circulație. Adevărul e că ar fi cam greu să colorezi borduri când ditamai orașul nu are trotuare nici cât Cumpăna sau Valu. Însă, pe cele care există, primarul le vrea galbene și portocalii, iar prețul plătit va fi de 2,5 miliarde de lei vechi, din care se va scade un miliard de lei vechi - costul materialelor. Potrivit caietului de sarcini, vopsirea stâlpilor se va realiza, în două straturi, cu vopsea de culoare galben-sulf, pe o înălțime de 4 metri de la bază, iar terminația va fi o bandă lată de 15 cm trasată cu vopsea de culoare albă. Vopsirea bordurilor se va realiza în culori alb și galben satin pe principalele artere de circulație din Constanța și Mamaia și în culori alb și orange în zona stațiilor de taxare din Mamaia. Începerea executării lucrărilor se va realiza în cel mult trei zile de la semnarea contractului de ambele părți, iar derularea acestora se va face pe o perioadă de 45 de zile. În total, firma câștigătoare va trebui să vopsească 6.539 de stâlpi și 84.550 metri lineari de bordură.