PATRU DINTR-O LOVITURĂ! Cum i-au lăsat poliţiştii pe câţiva şoferi fără maşini

PATRU DINTR-O LOVITURĂ! Cum i-au lăsat polițiștii pe câțiva șoferi fără mașini

Ştire online publicată Joi, 12 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

În data de 10.04.2018, ora 12.30, acționând în baza unor informații, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Poliției de Frontieră Iași - Serviciul Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere au desfășurat, pe raza localității Tomești, o acțiune specifică pe linia combaterii traficului internațional cu auto furate.Astfel, lucrătorii noștri au identificat în trafic un autoturism marca BMV 530D, condus de cetățeanul român Radu D., în vârstă de 33 de ani, domiciliat pe raza județului Iași.Existând suspiciuni cu privire la proveniență mașinii, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare și au constatat că autoturismul figura ca fiind bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de către autoritățile din Marea Britanie la data de 14.03.2018.Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a cumpărat autoturismul în sistem leasing din Marea Britanie și nu avea cunoștință că acesta este căutat de autoritățile britanice.Autoturismul, în valoare de 83.880 lei, a fost indisponibilizat la sediul poliției de frontieră, iar în cauză se efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de încredere.În data de 11.04.2018, în jurul orei 16.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a efectua formalitățile de frontieră cetățeanul român R.G.V., în vârstă de 24 ani, domiciliat în județul Brașov, la volanul unui autoturism marca Mercedes Benz, înmatriculat în Italia, an de fabricație 2015.În urma verificărilor specifice, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figurează ca fiind bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autoritățile italiene la data de 07.04.2018.Față de cele constatate, cetățeanul român a declarat că a cumpărat autoturismul de la un cetățean italian, fără a ști că acesta se află în atenția autorităților.Polițiștii de frontieră au întocmit în cauză dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de "tăinuire", faptă prevăzută și pedepsită de art. 270, alin.1, C.P., iar autovehiculul în valoare de aproximativ 130.480 lei a fost indisponibilizat la sediul S.T.P.F. Giurgiu până la finalizarea cercetărilor.În data de 11.04.2018, ora 13.30, acționând în baza unor informații, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași – Serviciul Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere au desfășurat, pe raza municipiului Vaslui, o acțiune specifică pe linia combaterii traficului internațional cu auto furate.Astfel, lucrătorii noștri au identificat în trafic un autoturism marca Mercedes Benz C220, condus de cetățeanul român Ștefan C., în vârstă de 31 de ani, domiciliat pe raza județului Vaslui.Existând suspiciuni cu privire la proveniență mașinii, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare și au constatat că autoturismul figura ca fiind bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de către autoritățile din Marea Britanie la data de 19.03.2018.Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a cumpărat autoturismul în sistem leasing din Marea Britanie și nu avea cunoștință că acesta este căutat de autoritățile britanice.Autoturismul, în valoare de 69.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul poliției de frontieră, iar în cauză se efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de încredere.În data de 11.04.2018, ora 15.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control la frontieră, pe sensul de intrare, un tânăr în vârstă de 32 de ani, domiciliat în Italia, la volanul unei autoutilitare marca Iveco, înmatriculată în Ucraina.În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că există diferențe între seria de șasiu din certificatul de înmatriculare și cea pansonată pe caroseria autoutilitarei, mașina figurând în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autoritățile din Italia la data de 03.03.2016.Șoferul a declarat că a cumpărat autoturismul în urmă cu o săptămână din Italia, necunoscând faptul că acesta este căutat de autorități.Drept urmare, autoturismul în valoare de aproximativ 10.000 de euro a fost indisponibilizat la sediul instituției, urmând ca la definitivarea cercetărilor să fie luate măsurile legale.În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.