Patru cetăţeni afgani, ascunşi într-un camion, printre pepeni!

Patru cetățeni afgani, ascunși într-un camion, printre pepeni!

Ştire online publicată Joi, 17 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat au descoperit, ascunși printre pepeni în compartimentul marfă al unui camion, patru cetățeni afgani care intenționau să intre ilegal în țară, cu scopul de a ajunge în Polonia.În data de 16.05.2018, ora 09.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, județul Dolj, s-a prezentat pentru a intra în țară cetățeanul polonez Pawel C., în vârstă de 33 de ani, la volanul unui autocamion marca Scania, înmatriculat în Polonia. Acesta transporta, conform documentelor de însoțire a mărfii, pepeni verzi din Grecia pentru Polonia.Acționând în baza unei analize de risc, echipa comună de control formată din polițiști de frontieră români și bulgari a efectuat un control amănunțit asupra mijlocului de transport.Cu ocazia controlului specific, în interiorul compartimentului de marfă, au fost descoperite ascunse printre pepeni patru persoane de sex masculin.În cadrul cercetărilor preliminare, polițiștii de frontieră au stabilit că cei patru bărbați sunt cetățeni afgani, toți solicitanți de azil în Grecia, cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani.La cercetări, cele patru persoane au declarat că s-au urcat în autocamion pe teritoriul Greciei și intenționau să ajungă în Polonia. De asemenea, șoferul polonez a declarat ca nu are cunoștință despre modul cum au ajuns afganii in autovehicul.Polițiștii de frontieră au procedat la întreruperea călătoriei persoanelor în cauză, iar conform protocolului româno - bulgar, cetățeanul polonez, mijlocul de transport și cei patru afgani au fost predați Poliției de Frontieră Bulgare în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun.