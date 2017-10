Patru bărbaţi din Mangalia, dispăruţi în Spania

Patru bărbați din Mangalia, dispăruți în Spania

La începutul acestei luni, câteva zeci de bărbați din Mangalia, majoritatea de etnie romă, au luat drumul Spaniei, la muncă. Nu au plecat în condiții legale, iar acest fapt avea să-i coste scump. Au lucrat, timp de aproximativ două săptămâni, la cules de măsline și struguri într-o localitate de lângă orașul Sevilla în condiții greu de imaginat. De soarta a patru dintre bărbați nu știu nimic nici rudele, nici autoritățile. Se bănuiește că ei au căzut victime traficanților de persoane. Ceilalți au reușit să fugă și se află în drum spre casă. Prin august, câțiva indivizi din Mangalia și unul de la București, până în prezent neidentificați, și-au făcut apariția în cartierul Coloniști, din Mangalia. Veniseră cu planuri mari pentru locuitorii cartierului, majoritatea romi, cu o condiție materială precară. Le-au propus bărbaților în putere de muncă să meargă în Spania, la cules de măsline și struguri. Se plătește bine, i-au asigurat străinii. Vreo 30 de oameni, cu vârste cuprinse între 19 și 46 de ani, din spusele localnicilor, au acceptat să ia calea Occidentului. La Mangalia se găsește greu un loc de muncă, susțin ei, iar când ești de etnie romă, situația se complică. I-au gonit de acasă sărăcia și datoriile de mii de lei pe care le au la chirie și utilități. Toți au familii numeroase. Așadar, pe 2 septembrie, 31 de bărbați din Coloniști au pornit către Spania cu autocarul. La destinație au ajuns trei zile mai târziu. Nu aveau decât promisiuni că în Spania le va fi bine. De acte, nici pomeneală. Nu li s-au cerut bani pentru a achita costul călătoriei și alte cheltuieli. „Angajatorii“ s-au arătat „înțelegători“ și au convenit cu muncitorii ca banii pentru transport să le fie reținuți ulterior, din salarii. În condiții similare ar fi plecat la lucru în Spania, la începutul lunii, vreo 80 de persoane și din Constanța și Medgidia, ne-au declarat rudele muncitorilor. Au mâncat coji de cartofi Mangalioților li s-a spus că pentru o lădiță de măsline culese vor fi recompensați cu 40 de euro. „Socotiseră ei că ar putea primi, lunar, cam 2.100 de euro“, ne-a declarat Maria Soare, al cărei fiu, Marian Soare, de 16 ani, și nepot, Doru Stoica, de 28 de ani, se numără printre cei plecați și de a căror soartă nu mai știe nimic de pe 2 septembrie. Ași Nurie, ai cărei băieți în vârstă de 20 și 23 de ani au plecat și ei la cules de măsline, ne-a spus că a reușit să vorbească cu aceștia de câteva ori de când au plecat. „La început, mi-au zis că sunt bine, dar apoi am aflat că erau forțați să declare asta. Pe 13 septembrie, seara, au spus adevărul: au sunat acasă pe ascuns și s-au plâns că li s-au confiscat actele, telefoanele mobile, că nu li se dă de mâncare, că sunt puși să muncească sub amenințare. «Scăpați-ne de aici!» «Vrem să fugim!»“, au spus băieții. Ne-au mai zis să mergem a doua zi la Poliție, la Mangalia, să reclamăm ce li se întâmplă“, ne-a mărturisit Ași Nurie. Cadî Memet, al cărui fiu, în vârstă de 33 de ani, se numără și el printre cei 31 de muncitori, confirmă spusele vecinelor sale. Bătrânul ne-a relatat, cu lacrimi în ochi, că românii au primit drept hrană doar cartofi copți pe jar, care nici măcar nu ajungeau pentru toată lumea. Cine nu apuca era nevoit să mănânce cojile cartofilor. „A plecat în Spania mânat de traiul greu. Locuim 16 persoane - copii, nepoți, gineri, nurori - în două camere. Am sperat să strângem bani să cumpărăm o bucată de pământ, să ne facem o casă mai încăpătoare“, a adăugat Cadî Memet. Vineri dimineață, ajung acasă Potrivit autorităților române din Spania, bărbații din Mangalia au fost transportați în această țară de doi indivizi din București. Angajatorii nu le-au dat un sfanț pentru munca prestată. În schimb, i-au amenințat, i-au bătut și i-au abandonat pe câmp. „Au fost puși să doarmă pe pământ. Muncitorii și-au încropit din nailon niște adăposturi, au fost bătuți cu săbiile, cu răngile, cu bâtele și duși la muncă de la 4 dimineața la 11 noaptea. Le-a fost greu să se orienteze unde anume au fost duși la muncă, pentru că plecau noaptea și veneau noaptea“, a relatat Monica Știrbu, consulul României la Sevilla. Sâmbătă, 15 septembrie, în cursul nopții, cei 31 au reușit să fugă din locul în care erau ținuți. „Au ieșit în autostradă și acolo, dintr-o benzinărie, au spus că sunt aproape de Sevilla. Le-am dat adresa consulatului nostru și au plecat pe jos oamenii. Au ajuns în Sevilla, la consulat, pe jos, duminică, în jurul orei 1", a adăugat Monica Știrbu. La sediul consulatului au ajuns, însă, numai 27 de români. Ceilalți patru au dispărut. Colegii lor spun că ei ar fi protestat față de modul în care erau tratați de angajatori. Trei dintre cei dispăruți sunt Marian Soare, Doru Stoica și Petru Colac, ale căror familii au depus plângeri la Poliția Mangalia pe data de 14 septembrie. Identitatea celui de-al patrulea nu este cunoscută încă autorităților. Cei 27 de muncitori au fost găzduiți la consulat, ieri dimineață ei fiind urcați într-un autocar și trimiși spre România. Comisarul șef Valentin Mustățea, adjunct al șefului Poliției Mangalia, ne-a declarat că muncitorii vor ajunge în oraș în cursul dimineții de vineri. Reprezentanții Ministerului Internelor și Reformei Administrative (MIRA) încearcă să afle cum au ajuns românii să muncească în Spania. „Am luat legătura cu autoritățile spaniole și am stabilit deja că e vorba de infracțiuni de trafic de persoane“, a afirmat Marius Tache, purtător de cuvânt al ministerului. MIRA nu a primit informații despre dispariția celor patru, ci doar despre persoanele care trebuie să se întoarcă în țară, a conchis Marius Tache.La începutul acestei luni, câteva zeci de bărbați din Mangalia, majoritatea de etnie romă, au luat drumul Spaniei, la muncă. Nu au plecat în condiții legale, iar acest fapt avea să-i coste scump. Au lucrat, timp de aproximativ două săptămâni, la cules de măsline și struguri într-o localitate de lângă orașul Sevilla în condiții greu de imaginat. De soarta a patru dintre bărbați nu știu nimic nici rudele, nici autoritățile. Se bănuiește că ei au căzut victime traficanților de persoane. Ceilalți au reușit să fugă și se află în drum spre casă. Prin august, câțiva indivizi din Mangalia și unul de la București, până în prezent neidentificați, și-au făcut apariția în cartierul Coloniști, din Mangalia. Veniseră cu planuri mari pentru locuitorii cartierului, majoritatea romi, cu o condiție materială precară. Le-au propus bărbaților în putere de muncă să meargă în Spania, la cules de măsline și struguri. Se plătește bine, i-au asigurat străinii. Vreo 30 de oameni, cu vârste cuprinse între 19 și 46 de ani, din spusele localnicilor, au acceptat să ia calea Occidentului. La Mangalia se găsește greu un loc de muncă, susțin ei, iar când ești de etnie romă, situația se complică. I-au gonit de acasă sărăcia și datoriile de mii de lei pe care le au la chirie și utilități. Toți au familii numeroase. Așadar, pe 2 septembrie, 31 de bărbați din Coloniști au pornit către Spania cu autocarul. La destinație au ajuns trei zile mai târziu. Nu aveau decât promisiuni că în Spania le va fi bine. De acte, nici pomeneală. Nu li s-au cerut bani pentru a achita costul călătoriei și alte cheltuieli. „Angajatorii“ s-au arătat „înțelegători“ și au convenit cu muncitorii ca banii pentru transport să le fie reținuți ulterior, din salarii. În condiții similare ar fi plecat la lucru în Spania, la începutul lunii, vreo 80 de persoane și din Constanța și Medgidia, ne-au declarat rudele muncitorilor. Au mâncat coji de cartofi Mangalioților li s-a spus că pentru o lădiță de măsline culese vor fi recompensați cu 40 de euro. „Socotiseră ei că ar putea primi, lunar, cam 2.100 de euro“, ne-a declarat Maria Soare, al cărei fiu, Marian Soare, de 16 ani, și nepot, Doru Stoica, de 28 de ani, se numără printre cei plecați și de a căror soartă nu mai știe nimic de pe 2 septembrie. Ași Nurie, ai cărei băieți în vârstă de 20 și 23 de ani au plecat și ei la cules de măsline, ne-a spus că a reușit să vorbească cu aceștia de câteva ori de când au plecat. „La început, mi-au zis că sunt bine, dar apoi am aflat că erau forțați să declare asta. Pe 13 septembrie, seara, au spus adevărul: au sunat acasă pe ascuns și s-au plâns că li s-au confiscat actele, telefoanele mobile, că nu li se dă de mâncare, că sunt puși să muncească sub amenințare. «Scăpați-ne de aici!» «Vrem să fugim!»“, au spus băieții. Ne-au mai zis să mergem a doua zi la Poliție, la Mangalia, să reclamăm ce li se întâmplă“, ne-a mărturisit Ași Nurie. Cadî Memet, al cărui fiu, în vârstă de 33 de ani, se numără și el printre cei 31 de muncitori, confirmă spusele vecinelor sale. Bătrânul ne-a relatat, cu lacrimi în ochi, că românii au primit drept hrană doar cartofi copți pe jar, care nici măcar nu ajungeau pentru toată lumea. Cine nu apuca era nevoit să mănânce cojile cartofilor. „A plecat în Spania mânat de traiul greu. Locuim 16 persoane - copii, nepoți, gineri, nurori - în două camere. Am sperat să strângem bani să cumpărăm o bucată de pământ, să ne facem o casă mai încăpătoare“, a adăugat Cadî Memet. Vineri dimineață, ajung acasă Potrivit autorităților române din Spania, bărbații din Mangalia au fost transportați în această țară de doi indivizi din București. Angajatorii nu le-au dat un sfanț pentru munca prestată. În schimb, i-au amenințat, i-au bătut și i-au abandonat pe câmp. „Au fost puși să doarmă pe pământ. Muncitorii și-au încropit din nailon niște adăposturi, au fost bătuți cu săbiile, cu răngile, cu bâtele și duși la muncă de la 4 dimineața la 11 noaptea. Le-a fost greu să se orienteze unde anume au fost duși la muncă, pentru că plecau noaptea și veneau noaptea“, a relatat Monica Știrbu, consulul României la Sevilla. Sâmbătă, 15 septembrie, în cursul nopții, cei 31 au reușit să fugă din locul în care erau ținuți. „Au ieșit în autostradă și acolo, dintr-o benzinărie, au spus că sunt aproape de Sevilla. Le-am dat adresa consulatului nostru și au plecat pe jos oamenii. Au ajuns în Sevilla, la consulat, pe jos, duminică, în jurul orei 1", a adăugat Monica Știrbu. La sediul consulatului au ajuns, însă, numai 27 de români. Ceilalți patru au dispărut. Colegii lor spun că ei ar fi protestat față de modul în care erau tratați de angajatori. Trei dintre cei dispăruți sunt Marian Soare, Doru Stoica și Petru Colac, ale căror familii au depus plângeri la Poliția Mangalia pe data de 14 septembrie. Identitatea celui de-al patrulea nu este cunoscută încă autorităților. Cei 27 de muncitori au fost găzduiți la consulat, ieri dimineață ei fiind urcați într-un autocar și trimiși spre România. Comisarul șef Valentin Mustățea, adjunct al șefului Poliției Mangalia, ne-a declarat că muncitorii vor ajunge în oraș în cursul dimineții de vineri. Reprezentanții Ministerului Internelor și Reformei Administrative (MIRA) încearcă să afle cum au ajuns românii să muncească în Spania. „Am luat legătura cu autoritățile spaniole și am stabilit deja că e vorba de infracțiuni de trafic de persoane“, a afirmat Marius Tache, purtător de cuvânt al ministerului. MIRA nu a primit informații despre dispariția celor patru, ci doar despre persoanele care trebuie să se întoarcă în țară, a conchis Marius Tache.