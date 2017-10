Patronul SC „Dominus Rei“, Valentin Leaută, condamnat la 12 ani de închisoare pentru înşelăciune

Deși Tribunalul și Curtea de Apel Constanța îl absolviseră de orice vină

Patronul SC „Dominus Rei“, Valentin Leaută, condamnat la 12 ani de închisoare pentru înșelăciune

Printr-o hotărâre judecătorească mai mult decât controversată, emisă de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție, administratorul de la SC „Dominus Rei” SRL Constanța, Valentin Leaută, a fost condamnat la 12 ani de închisoare, pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune. O pedeapsă care nu este aplicată, de obicei, nici măcar în infracțiunile care aduc atingere vieții, dar nici în dosarele în care au fost judecate persoane care au dat „tunuri” impresionante. Nu mai vorbim de fapte grave de corupție la nivel înalt... Ceea ce înscrie și mai mult acest dosar în categoria acelora care reprezintă adevărate ciudățenii ale Justiției din România este și faptul că atât Judecătoria, cât și Tribunalul Constanța au dispus achitarea lui Valentin Leaută, pentru ca ultima instanță, și decisivă, să dea o sentință usturătoare. În prezent, decizia a fost pusă în executare, astfel că patronul de la „Dominus Rei” se află, încă din data de 14 mai, la Penitenciarul de la Poarta Albă, în vederea ispășirii celor 12 ani de închisoare. A cumpărat autobuze cu vicii grave de construcție Potrivit rechizitoriului prin care a fost trimis în judecată, în luna iunie 2001, Valentin Leaută, în calitate de administrator al SC „Dominus Rei” SRL Constanța, a cumpărat de la Compania Industrială Grivița SA București 10 autobuze „Grivbus 71”, destinate transportului de persoane. Potrivit clauzelor contractuale, autobuzele trebuiau livrate în termen de 120 de zile de la data semnării contractului și a achitării avansului de 25% din valoarea totală, de 295.000 USD, fără TVA, prețul unui autobuz fiind de 29.500 USD, fără TVA. La data de 12 iulie 2001, Leaută a încheiat o convenție de credit, prin care „Demirbank” SA - sucursala Constanța a împrumutat SC „Dominus Rei” SRL cu suma de 90.000 USD. Împrumutul a fost garantat prin constituirea unui depozit în valoare de peste trei miliarde de lei vechi, de către Constantin Frățilă, având scadența la data de 20 decembrie 2003. În aceeași zi, Leaută a virat către Compania Industrială Grivița SA București peste două miliarde și jumătate de lei vechi, iar la datele de 23 iulie 2001, 1 august 2001, 9 august 2001 și 28 septembrie 2001 a virat către aceeași companie suma totală de 600 de milioane de lei vechi. La data de 25 februarie 2002, Leaută a semnat și înmânat reprezentanților Companiei Grivița București opt bilete la ordin scadente la sfârșitul fiecărei luni din perioada mai - decembrie 2003. Livrarea autobuzelor a început la data de 7 februarie 2002 și s-a finalizat la data de 4 martie 2002. Începând cu luna aprilie 2002, Leaută a constatat că la autobuzele achiziționate cu bani grei au apărut defecțiuni și, întrucât acestea se aflau în garanție, a anunțat Compania Grivița București și SC „Roman” SA, solicitând totodată piese de schimb. A urmat apoi o corespondență între cele trei societăți comerciale, care a durat până la finele anului 2002. Patronul firmei „Dominus Rei”, ajungând la concluzia că autobuzele în cauză prezentau vicii de construcție, a solicitat reducerea prețului la 20.000 USD/bucată și reluarea plăților în 12 rate, după remedierea defecțiunilor. Numai că, la data de 23 aprilie 2002 și 9 mai 2002, Compania Grivița a cesionat către SC Roman SA două bilete la ordin, unul dintre instrumentele de plată fiind acceptat parțial, iar cel de-al doilea a fost respins. Pe de altă parte, constatând că SC „Dominus Rei” SRL are o situație financiară deficitară, la data de 15 aprilie 2003, Constantin Frățilă l-a somat pe învinuit să-i restituie suma de 115.000 USD până la data de 15 mai 2003, amenințând că în caz contrar, va proceda la executarea silită a bunurilor ce fac obiectul contractului de gaj general, respectiv autobuzele luate de la „Grivița”. La data de 28 mai 2003, prin licitație publică, autobuzele au fost adjudecate de SC „COM AUTO” SA Constanța, administrată de Constantin Frățilă. Prețul plătit a fost echivalentul a 115.668 USD, inclusiv TVA. În dosarul care a fost trimis în instanță de procurori cu Valentin Leaută în calitate de inculpat, Compania Industrială Grivița SA București s-a constituit parte civilă cu suma de 6.722.534.145 ROL. Tot prin rechizitoriul întocmit de procurori, la data de 28 aprilie 2006, procurorii dispun disjungerea cauzei față de Constantin Frățilă, trimițând dosarul acestuia la Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța - Serviciul de Investigare a Fraudelor, pentru a se face cercetări împotriva sa sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la înșelăciune. Două instanțe l-au achitat, ultima (și decisivă!) l-a condamnat la 12 ani de detenție După analizarea probelor, prima instanță de judecată, respectiv Tribunalul Constanța, dispune achitarea inculpatului. Curtea de Apel Constanța menține decizia primei instanțe, ca fiind legală și corectă. Avocatul lui Leaută, Apostol Armeanu, preciza în fața judecătorilor de la Curtea de Apel Constanța că „nu există niciun element, nici procurorul prin rechizitoriul său și nici în cursul cercetării judecătorești, la fond, nu au fost relevate elemente, nici măcar de partea civilă, de natură a conduce la concluzia producerii vreunei manopere frauduloase în legătură cu momentul încheierii contractului”. „Singurul element în legătură cu care s-a susținut că ar fi constituit o modalitate de inducere în eroare este refuzul la plată a unui bilet la ordin, emis de societatea inculpatului. Numai că, în condițiile în care, la un moment dat, unul din biletele la ordin, purtând semnătura inculpatului, a fost acceptat de bancă și au fost efectuate operațiunile necesare, se pune întrebarea «Pentru care motiv anume celălalt bilet la ordin, al doilea, introdus în bancă, nu a mai fost acceptat, sub motivul că nu poartă și semnătura celui de-al doilea, respectiv Constantin Frățilă?» Semnătura lui Constantin Frățilă nu putea să apară pe biletele la ordin în condițiile în care acesta nu avea nicio calitate raportat la societatea comercială «Dominus Rei», și pentru a putea urmări folosirea sumelor de bani pe care le-a împrumutat a solicitat ca, de fiecare dată, să i se accepte, la orice plată pe care «Dominus Rei» urma să o efectueze, prezența. Dar semnătura lui, ca semnătură care să dea validitate biletului la ordin, era inutilă și nu putea să oprească unitatea bancară de la efectuarea plății” - mai spune avocatul. Așadar, instanțele Tribunalului și Curții de Apel Constanța au ajuns la concluzia că Valentin Leaută nu a intenționat să înșele Compania Industrială Grivița, el respectând contractul încheiat cu partea civilă până la momentul în care la autobuzele pe care dădea sume impresionante de bani apăruseră probleme majore, prin defectarea rapidă a unor componente importante (ambreiaj, electromotor, pompă alimentare curele ventilator, bucși fără torsiune conducte), care făceau practic imposibilă folosința lor. Cu toate acestea, Înalta Curte de Casație și Justiție a interpretat exact pe dos probele din dosar și a considerat că inculpatul reprezintă un adevărat pericol public, condamnându-l la nici mai mult, nici mai puțin de 12 ani de închisoare, în condițiile în care mai multe instanțe civile s-au pronunțat cu privire la respectivele bilete la ordin și au ajuns la concluzia că ele sunt perfect valabile. Sentința a fost emisă în luna martie 2009, iar în mai a fost pusă deja în executare, Leaută fiind încarcerat. În prezent, avocatul Apostol Armeanu a formulat o cerere de revizuire a cazului, care se află pe masa procurorilor. vvv Valentin Leaută a fost director general al firmei SC Grup Media Sud SA, firmă la care acționar majoritar era controversatul Corneliu Iacobov. În 2001, Leaută a deschis firma SC Dominus Rei SRL și a început activitatea de transport persoane pe ruta Constanța Năvodari. Transportul pe această ruta era râvnit de Grup Media Sud SA, în favoarea căreia autoritățile constănțene au lucrat permanent: primăria a aplicat firmei Dominus Rei nu mai puțin de 90 de amenzi într-o lună, iar Autoritatea Rutiera Română alte 15 amenzi, sancțiuni care totalizau două miliarde de lei vechi. Amenzile erau date pentru că firma nu avea autorizație de transport, autorizație care trebuia eliberată de Primăria Constanța.