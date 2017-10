Patronul restaurantului "Rustic", ameninţat de un client

1

Rustic

Patronul restaurantului in cauza e un mazarist sadea. Adica e de-al casei. Usor-usor si-a creat un mic imperiu in zona: restaurant, apoi cazare, apoi spalatorie auto si apoi alt restaurant si ce o mai urma. Totul prin metoda pasilor marunti. Cate putin, cate putin.... Pe vremuri, in locul restaurantului era un loc viran.