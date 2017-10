Patronul restaurantului Beirut, deferit justiţiei pentru 46 de infracţiuni

Patronul restaurantului Beirut, deferit justiției pentru 46 de infracțiuni

Procurori ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetările în dosarul „Beirut” în care trei fete au ars de vii. Procurorii împreună cu ofițerii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au lucrat la foc continuu. Magistrații au dispus trimiterea în judecată a patronului restaurantului, George Karam pentru comiterea a 46 de infracțiuni. Alături de el au fost deferite justiției alte șase persoane fizice și două juridice.Potrivit anchetatorilor, Karama se află sub control judiciar și este cercetat pentru 40 de infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, două infracțiuni de distrugere din culpă - una în formă agravată, a infracțiunii de neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, a infracțiunii de realizare a construcțiilor cu nerespectarea cerințelor esențiale a existenței acestora – forma agravată, a infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, a infracțiunii de construirea fără autorizație într-o zonă construită protejată și a infracțiunii de primire în muncă a unor persoane fără încheierea contractelor de muncă.„În cursul anului 2013, în lipsa autorizației de construire, a proiectului avizat de proiectantul inițial al clădirii sau expertizei tehnice întocmite de un expert tehnic atestat, prin efort conjugat și acțiuni simultane și succesive, inculpatul Karam GEORGE, în calitate de administrator al S.C. Middle East Partners S.R.L, împreună cu această firmă, precum și cu inculpații Pavel Constantin și S.C. Tinel Cristi S.R.L. a modificat, prin adăugarea unui nivel, imobilului – Restaurant Beirut – corp de construcție al proprietății din Bdul Tomis, municipiul Constanța, și, împreună cu inculpatul Jurcă Dumitru (instalator autorizat), a pus și menținut nelegal în funcțiune instalația de utilizare a gazelor naturale de la restaurantul mai sus menționat, cu consecința inițierii incendiului din 05.04.2014, care a avut ca urmare un dezastru, constând în distrugerea imobilului cu destinația de restaurant, degradarea clădirii nr. 122 din același bulevard, a unui alt imobil învecinat, moartea a trei persoane și vătămarea corporală a altor două.Din probatoriul administrat în cauză a mai rezultat că inculpatul Karam George, sprijinit de inculpații Pavel Constantin și Jurcă Dumitru, nu a luat măsuri de securitate în muncă la faza de execuție și exploatare a construcției și instalațiilor Restaurantului Beirut, iar la data de 12.12.2013, la efectuarea reviziei periodice a instalației de utilizare a gazelor de la imobilele avariate la care am făcut referire, împreună cu societatea al cărei administrator era, inculpatul Karam George, l-a sprijinit pe inculpatul Jurcă Dumitru care, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu specifice funcției de lăcătuș mecanic cu sarcini de verificare a instalațiilor de gaze în cadrul unei societăți comerciale de profil, nu a luat măsuri legale, menținând și asigurând utilizarea nelegală de către abonatul S.C. Middle East Parteners S.R..L a instalației de gaze, cu consecința producerii incendiului din data de 05.04.2014, ce adus la moartea a trei persoane și vătămarea corporală a altor două, precum și la distrugerea prin prăbușire și mistuire, a imobilului Restaurant Beirut – corp construcție modificată, a clădirii nr. 122 din Bdul Tomis și aducerii în stare de neîntrebuințare a imobilului învecinat.Cercetările efectuate în cauză au relevat și faptul că inculpatul Karam George angajase 11 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, iar în perioada martie 2011 – noiembrie 2013, împreună cu inculpații Nirlu Gheorghe, Nirlu Sultana și Coroianu Florentina Gica, a întocmit în fals 18 fișe de instruire individuală în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul situațiilor de urgență, pe care le-a folosit cu ocazia a trei verificări efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța, ultimul control fiind la data de 11.03.2014.De asemenea, la data de 03.04.2014, împreună cu inculpații Iordache Florin și Zdru Mihaela, inculpatul Karam George a falsificat 20 fișe de instruire individuală în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul situațiilor de urgență”, se arată în rechizitoriul procurorilor.