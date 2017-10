Patronul Polaris, Dumitru Martin, condamnat la 13 ani de închisoare în SUA

3

CLANUL MARTIN

Din cand in cand apare la televiziunea locala seful clanului Martin care ne tine lectii de democratie , cinste si etica in afaceri . Ne referim la cel care , avand dosare penale in zeci de cazuri , a reusit sa devina prefect . A beneficiat de complicitatea organelor judiciare si a politiei , precum si a unor colaboratori devotati ca Petrescu Traian , rasplatit cu functia de sef al Agentiei de Protetia Mediului , unde s-a afirmat prin autorizatia data pentru construirea Mall - ului din Parcul Tabacarie si distrugerea unei portiuni importante din acest Parc ..La numirea in functie a contribuit si faptul ca acest mare specialist in toate si nimic , a reusit prin mijloace dubioase sa obtina dreptul de a repara Distrugatorul " Marasesti " de unde , impreuna cu alti hoti de teapa lui , inclusiv a amiralului din acea perioada , si-au insusit mari sume de bani . Cazul a fost musamalizat de catre PNL care a beneficiat si el de pe urma acestei afaceri . La scurt timp , familia mafiota cu complicitatea lui Petrescu s-a infiltrate ca actionarfi in firmele " Remarc " si le-a dus pe toate la faliment , rotunjind cifra firmelor falimentate de catre Martini la cca treizeci , fara sa plateasca salariatilor sumele cuvenite pentru asigurarile sociale . banda realizand castiguri mari prin bancruta frauduloasa . S-a asternut o tacere suspecta asupra acestor situatii si fapte , afacerile au continuat cu marele manager sportiv si parlamentar Eduard Martin , care a reusit sa monopolizeze activitatea de salubrizare in numeroase judete . Sesizarea facuta la politia municipal si apoi la cea judeteana s-a soldat cu inmormantarea dosarelor intocmite de asa zisele organe de ancheta . In final , Petrescu s-a ales cu valori importante materiale si banesti , inclusiv cu vila din Agigea si o constructie alaturata dar nefinalizata .Vila a fost sediul firmei Remarc Construct , care a facut lucrari gratuite pentru familia Martin si pentru alti stabi din perioada respectiva . Sa speram ca Justitia va face lumina in toate aceste cazuri , desi unele , au fost prescrise tot cu ajutorul organelor mituite de acesti banditi .