Patronul de la Expirat anunţă închiderea clubului: "Nu mai pot să-mi asum vieţi"

Patronul de la Expirat anunță închiderea clubului: "Nu mai pot să-mi asum vieți"

Ştire online publicată Luni, 02 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

În urma tragediei din Clubul Colectiv, Andrei Șoșa, proprietarul clubului Expirat din București, a postat pe Facebook un mesaj în care arată că 12 ani a pus viața a mii de oameni în pericol, weekend de weekend, și că nu-și va mai asuma vieți, astfel că va închide clubul, potrivit adevărul.ro:„Îmi cer scuze și îmi asum, Din 2003 am pus viața a mii de oameni in pericol. Weekend de weekend. Și câteodată și în timpul săptămânii. Poate să-mi cumpăr un G-Klasse, poate că mai mult de atât nu m-a dus capul să fac... Am terminat o facultate tehnică, aș fi putut fi un bun inginer pentru patrie... M-am eșuat în «meseria» asta de cârciumar. Mi-am asumat cunoașterea în amănunt a tuturor legilor. Chiar dacă eu ar fi trebuit, după calificarea mea să văd câți amperi sunt în tabloul de siguranțe și dacă poate să ia foc vreun cablu. Nici măcar asta n-am făcut suficient de bine. Am avut destule «avarii» electrice în ăștia 14 ani. Și mult improvizații... Cred că alături de Fire și Club A suntem cei mai vechi care încă mai funcționăm în București. Sunt prieten cu unul din patronii de la Colectiv. Știu că o să facă mulți ani de pușcărie. Ar fi trebuit să mă ia și pe mine. Chiar dacă, până la experiența actuală, cred că am făcut aproape tot ce mă ducea capul. În alt context am făcut un bilanț al taxelor pe care le-am plătit la statul român doar în ultimii 5 ani - 2.700.000 de lei. Ce p… mea a făcut statul cu banii aștia? Banii aștia sunt banii plățiti de fiecare care a băut o bere prin Expirat... Am funcționat pe «propria răspundere» de 14 ani... Ne-a «tras cineva de urechi» în anii ăștia? Știu și văd că funcționarii statului stau pe salarii de 2 lei și ar trebui șă-și asume multe. Știți care e paradoxul - clădirea în care e Expiratul și Energiea este construită în 1913 ca o investiție privată de un doctor - Leonte Anastasievici. Este numele străzii pe care am parcat mașina la al 4-leal spital căutându-l pe Rugină (Adrian Rugină, decedat în incendiu din Colectiv, cunoscut în lumea muzicii rock – n.r.) - Spitalulul Municipal. Vă dați seama „câti bani făcea“ un medic acum 100 de ani? Știti cum se obține autorizația de funcționare de la primărie? Depui in ianuarie un teanc de acte, pe care oricum le ai - CUI, contract de închiriere, contract de gunoi, de dezinsecție, o taxă etc. Și prin aprilie se elibereză autorizația. Credeți-mă că un om cu 12 clase în maxim 20 minute poate să analizeze și să dea o autorizație pe baza actelor cerute. Treabă de 20 minute în 4 luni... Nimeni nu își asumă responsabilități. Și mă repet și mă pun în capul listei. Vrem demisii și așa ar trebui să facă niște oameni normali la cap. Încă nu conștientizâm conceptul de demisia de onoare. Nu implică asumarea vinovăției, ci asumarea unui sistem în care ești și care nu funcționează cum trebuie, nu neapărat din vina ta. Dar în care, la un anumit dat, nu a funcționat. Eu îmi dau demisia. Expirat-ul din București se închide. De astăzi nu mai pot să-mi asum vieți. Sau poate pot. Om vedea. P.S. A venit mult anunțatul control de la Ponta. 20 de uniforme de la Poliția Locală. O singură domnișoară de la ISU. Luni dimineața, înainte să merg la Rugină o să trec sa văd dacă am greșit în «declarația pe propria răspundre». Eu zic că nu. Nu a murit/ sau nu a pățit nimeni nimic grav în acești ani. Din partea Poliției Locale, după toate actele cerute, am primit amendă 1.000 de lei că mai aveam terasa deschisă (afară erau 8-10 grade). Principilul românesc al oricărei autorități că trebuie să dăm oricum amendă. P.S.2 În sectorul 4, primarul zice că nu știe și nu își poate asuma nicio vină. În sectorul 5, nu mai avem primar - cred că știți... P.S.3 Din păcate, statul este dușmanul «de clasă» al oricărui «mic/ mediu» comerciant. Ăla mare are lobby, noi suntem «mici/medii șpăgari» Pardon!!! Bre... Ar trebui să ne fie partener... dar asta e o altă discuție P.S. 999 Atâtea astea am vorbit atat de des cu Rugină pentru că am știut/văzut/criticat/dezbătut degeaba la un șpriț.."