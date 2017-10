Patronii de la clubul Colectiv scapă definitiv de arestul la domiciliu

Ştire online publicată Luni, 28 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Tribunalul București a respins definitiv, azi, cererea Parchetului General de prelungire cu 30 de zile a măsurii arestului la domiciliu pentru patronii clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea și Costin Mincu, aceștia urmând să fie cercetați în libertate sub control judiciar.Tribunalul a respins o contestație a Parchetului și a menținut decizia Judecătoriei Sectorului 4, instanță care a dispus pe 22 martie ca patronii de la Colectiv să fie cercetați sub control judiciar.De asemenea, judecătorii au revocat măsura arestului la domiciliu și pentru reprezentanții firmei de artificii — Daniela Niță (administrator), Cristian Niță (director) și Viorel Zaharia (pirotehnist), care vor fi cercetați și ei sub control judiciar.Cei trei patroni de la clubul Colectiv sunt cercetați penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, fiind eliberați din arest preventiv la sfârșitul lunii decembrie 2015, după ce au stat aproape două luni după gratii, scrie realitatea.net