Patronii caselor de amanet scot românii din crizã

Românii sunt descurcăreți iar în vremuri de criză au știut dintotdeauna cum să iasă din impas. Mai nou, ei apelează la casele de amanet unde procedura este mult mai simplă și sigură comparativ cu un credit pe care ai vrea să îl iei de la bancă, dar unde alergi după zeci de hârtii iar pe urmă te trezești că ești refuzat. Mai mult, atunci când dorești să-ți răscumperi obiectul amanetat nu ești nevoit să plătești vreun comision de rambursare anticipată ci, din contră, comisionul scade dacă ai achitat împrumutul înainte de termenul stabilit. Patronii caselor de amanet sunt mereu la curent cu cerințele oamenilor, astfel că mulți dintre ei și-au creat site-uri pe Internet ca să nu-i mai pună pe drumuri de două ori pe potențialii clienți, indiferent că sunt vânzători sau cumpărători. Cine are nevoie urgentă de bani și vrea să-și amaneteze bijuteriile de aur, telefonul mobil ori chiar un obiect de artă, poate afla de pe Internet ce sumă ar putea obține. Nu trebuie decât să consulte lista obiectelor care pot fi lăsate în gaj, împărțită pe categorii, de la bijuterii din aur simplu, bijuterii din aur cu diverse pietre prețioase, până la ceasuri și aparatură electronică. Mai mult, există pagini dedicate numai telefoanelor, unde figurează zeci de modele de aparate, alături de prețul de piață. Există o condiție pentru a putea amaneta mobilul, să nu aibă o vechime mai mare de 60 de zile și să nu prezinte urme de uzură vizibile. În schimb, orice bijuterie, chiar și îndoită sau ruptă poate fi evaluată la o casă de amanet. Funcționarea sistemului de creditare Sistemul de creditare prin amanet este foarte simplu și la îndemâna oricui are ceva de valoare. Patronii spun că cel mai adesea sunt lăsate în gaj bijuteriile din aur. Persoana în cauză vine la casa de amanet cu o bijuterie care este evaluată, iar în funcție de gramaj și de alte elemente, precum gradul de uzură și formă, se stabilește un preț, acesta reprezentând valoarea împrumutului. Casele de amanet plătesc pentru gramul de aur de 14 karate între 43 și 50 de lei, iar pentru cel de 18 karate, între 55 și 60 de lei. Bijuteria amanetată reprezintă, de fapt, garanția pentru returnarea împrumutului, într-un termen de până la 60 de zile. Dacă în această perioadă obiectul de valoare nu este răscumpărat, prin returnarea sumei împrumutate și a comisionului, casa de amanet devine, conform contractului semnat la acordarea creditului, proprietara obiectului și poate să-l vândă în forma inițială sau să-l valorifice prin alte mijloace, precum topirea. Totuși, există și case de amanet care oferă posibilitatea ca un astfel de contract să fie prelungit pe mai multe luni, cu recalcularea comisionului care, evident, este din ce în ce mai mare. În ceea ce privește comisionul zilnic perceput de patronii caselor de amanet, acesta este cuprins între 0,3 și 0,9%. Concret, dacă un client amanetează o bijuterie pe care obține un împrumut de 600 de lei, cu un comision de 0,6 % pe zi, după cele două luni, el trebuie să plătească 816 lei. Plata curentului electric cu ajutorul verighetei Angajații caselor de amanet spun că, în ultimele luni, a crescut numărul clienților care le calcă pragul. „Mulți vin pentru prima dată, alții sunt clienți fideli. Am avut cazuri în care oamenii au amanetat și jumătate de kilogram de aur pentru că nu mai puteau plăti ratele la bancă. Erau clienți din clasa superioară, ca să zic așa. La alții sunt chestii de moment, ca de exemplu, atunci când le întârzie salariul și au plăți urgente de făcut. O femeie a venit chiar cu doi dinți din aur. Spunea că au fost ai bunicii, îi păstra pentru a-i da la schimb cu o bijuterie dar nu a mai reușit. I-a lăsat la amanet, iar după două luni a venit să-i ia”, spune Cristina Barbu, casieră la o casă de amanet. Maria Stoica se află pentru prima dată într-o casă de amanet. „Las verigheta și cerceii. În total am șapte grame de aur și iau împrumut 350 de lei. Am lumina de plătit, am primit preaviz că dacă nu mă duc azi, îmi taie curentul. Nu am de unde să iau împrumut și o vecină m-a învățat să vin aici. Eu sunt mulțumită că pot rezolva problema cu lumina și chiar îmi mai rămân bani. Voi veni peste două luni să le ridic. Trebuie să dau înapoi mai mult cu 126 de lei, cum ar fi dobânda la bancă”, spune femeia. În ceea ce privește împrumutul la casele de amanet, patronii spun că este mai mult o problemă socială, mulți apelând ca la o soluție de moment, deoarece ei vin și după o lună ca să-și ridice bunurile amanetate. Totuși, aproximativ 20% din cei care își amanetează bijuteriile renunță la ele deoarece nu mai pot plăti împrumutul și comisionul aferent.