Patron de salon de masaj erotic şi poliţist, acuzaţi de proxenetism, ţinuţi după gratii

legalizarea prostitutiei

Prostitutia in Romania conform noului cod penal nu mai este infractiune, deci este legala. Atunci Inlesnirea unei fapte legala (Prostitutia) de ce este Ilegala ? Domnilor legiuitoti , trezitiva si legalizati Casele de Toleranta asa cum erau ele in perioda interbelica si o sa fim surprinsi in mod placut de sumele enorme venite la buget sin cea mai vehe meserie a lumii !