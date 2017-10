Patron de salon de masaj erotic din Constanţa, 8 ani de închisoare. Profesoară şi poliţist, condamnaţi în acelaşi dosar

1

F MULTI PESTI IN CTA

Buna ziua!Sunt foarte curioasa sa aflu de ce pestii din Cta sunt in libertate???Victor Manea zis Manuta, Emil Pterea zis Ciusca...clanul Oaie si multi altii...!?Pe langa ei, aceeasi situatie si cu traficantii de droguri din Cta.De ce nu ii fileaza Politia, DIICOT-ul?De e nu sunt ascultate tel?De ce nu li se verifica conturile de fcb, ca sa ajunga si la ceilalti pesti?Isi fac veacul in week-end-uri la baracile de la Pescarie.Sa fie Politia mana in mana cu ei?Mi-e rusina ca traiesc intr-o astfel de tara corupta.