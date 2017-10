Patroana unei agenţii imobiliare, băgată la zdup

Patroana unei agenții imobiliare, băgată la zdup

Vineri dimineață, lucrătorii Compartimentului Urmăriri din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au reținut-o pe administratora unei agenții imobiliare. Otilia Olah, de 53 de ani, din Constanța, a fost dată în urmărire pentru că deținea două mandate de executare a pedepsei cu închisoarea pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Anchetatorii spun că, în perioada iunie 2003 - aprilie 2004, Otilia Olah a păcălit opt persoane. Femeia a încheiat cu acestea antecontracte de vânzare-cumpărare a unor apartamente. Otilia deținea locuințele cu titlu de chirie, însă a pretins că ea este proprietara imobilelor. Majoritatea antecontractelor s-au încheiat prin agenția imobiliară a SC Otil Sim SRL Constanța, firmă administrată chiar de Otilia Olah. Femeia a încasat de la cele opt persoane diferite sume de bani, reprezentând avans din suma pe care o pretindea pentru apartamentele în cauză, uneori percepând chiar și comisionul ce revenea agenției imobiliare. Prejudiciul total cauzat celor opt părți vătămate este în valoare de 53.600 de dolari și 24.600 de lei. Pentru faptele sale, la începutul acestui an, Otilia Olah a fost condamnată de Judecătoria Constanța la două pedepse a câte patru ani închisoare. Oamenii legii spun că ea nu a putut fi audiată pe parcursul proceselor pentru că nu s-a prezentat la nici un termen de judecată. Prin urmare, în luna mai, individa a fost dată în urmărire. Otilia Olah a fost depistată, vineri dimineață, într-un internet café din zona complexului Brotăcei, din Constanța. Ea urmează a fi încarcerată în penitenciarul de la Poarta Albă, pentru a-și ispăși pedepsele.