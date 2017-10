Patriarhia Română: Lupta anticorupție trebuie continuată, dar nu trebuie folosită în scopuri politice partinice

1

BISERICA , POLITICA SI ENORIASII

Indemnul Bisericii la rugaciune arunca o oarecare indoiala asupra BOR . Romanii se roaga . Unii ca sa castige PSD , altii PNL . Dupa rezultate se pare ca sustinatorii PSD s-au rugat mai mult , sunt mai credinciosi urmand exemplul cuviosilor Iliescu , Nastase , Ponta si Dragnea .. Vorbind de Biserica si de indemnul de a nu se amesteca religia cu politica , problema se complica . Judecand dupa actrivitatea Inalt Prea Sinistrul Rasputin - Znagoveanu , putred de bogat si pesedist devotat , nelipsit de langa Mazare in toate imprejurarile , nu vedem , cel putin in Constanta actiuni si initiative sociale care sa conduca la o apreciere pozitiva a clerului . Afirmatia ca Biserica nu face politica nu este nici adevarata si nici corecta . Pornind de la indicatia divina , da - i Cezarului ce-i al Cezarului si lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu , toate actiunile clerului sunt legate si depind de politica . Nu neaga nimeni rolul iustoric al Bisericii noastre si unele contributii si sacrificii facute de unii prelati . Constatam ca dupa veacuri de crestinism inchisorile sunt arhipline , saracii , orfanii si alte categorii sociale nu se bucura de sprijinul Bisericii , cu unele exceptii nesemnificative . Biserica tomitana condusa de dl Znagoveanu , anchetat acum de DNA , nu a oferit adaposturi si hrana celor obiditi de soarta , boschetarii , oamanii fara capatai ocupa iarna saloanele spitalelor in dauna celor care platesc asigurari sociale , si reusesc sa supravietuiasca doar cu ajutorul cantinei primariei . Preotii nu au preocupari sociale , morale , sunt straini de viata enoriasilor , cu exceptia celor bogati si cu functii inalte .Nu am vazut pana acuma o actiune organizata , oficiala pentru a se curma comertul din biserici . Totul este de vanzare dupa tarif : botezul , cununia , inmormantarea , spovedania , acatistele , lumanarea , aghiasma , iconitele si toate celelalte pe care nu le mai insiram . Pe langa toate astea , Statul acorda sume insemnate pentru construirea de biserici in timp ce scolile si spitalele se darama . Constanta are biserici improvizate , amplasate pe trotuare sau si mai rau in apartamente . Fiecare absolvent de seminar vrea sa aiba parohia lui . S-a umplut tara de biserici dar cetateanul a ramas tot hot , tot mincinos , tot curvar si pe deasupra mai face si politica necinstita si profitabila . S-a spus destul sa facem ce zice popa nu ce face popa . Oricum , clasa bogata are nevoie de biserica doar in anumite momente , botezuri , cununii decese sfidand bunul simt , cheltuind sume enorme ,in timp ce sunt dese sitatiile in care mortul saracului ramane neingropat daca preotul nu este bine platit . Este cazul sa se schimbe ceva in BOR , altfel sectele se vor dezvolta , asa cum unele partide se umfla cu traseisti . Este suficient sa privesti cum vin preotii la biserica cu masini din ce in ce mai luxoase . Daca se va interzice acordarea de bani de la buget si vanzarea serviciilor mentionate mai sus , majoritatea preotilor s-ar apuca de o meserie .Or fi bune si rugaciunile la ceva, dar dupa ce fiecare si-a facut cu prisosinta datoria , prin munca si cinste . Numerosi enoriasi , dupa ce se imbolnavesc de atata bautura , mancare si fumat se duc la biserica sa se roage pentru sanatate .Mai mult , nu am auzit pana acum ca Biserica sa fi luat atitudine directa fata de coruptie . Romania are nevoie de o schimbare radicala in politica, societate si Biserica . Dorim ca Biserica sa se reformeze si sa se implice.