Păţania unei profesoare de religie - viol sau dragoste cu năbădăi?

4

MISHU

Misule,nu vreau sa-ti dau lectii de cultura,insa te rog sa te uiti pe harta lumii si sa observi ca tarile cele mai bogate din lume sunt monarhice,incepand de la Japonia,polinezia,Tarile din Golf,Arabia Saudita s-e Asiei si ajungand in Europa:olanda,belgia,suedia,danemarca,anglia,spania ,iar in Africa ,Marocul este pe locul1etc,etc.Monarhiile nu si-au construit averile in 10-20 de ani ca hotii actuali ,comunistii de ieri,ci in secole.Suntem mandrii de toti domnitorii nostri si ultimii regi.Nu cred ca se poare spune acelasi lucru despre incapabilii ,hotii,parvenitii actuali care au un singur tel:sa se inbogateasca peste noapte.Regii actuali sunt simbolul natiunii,al stabilitatii,nu ce invatam noi la istoria comunista.