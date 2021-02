Pasiune pentru marinărie din copilărie. „Poveștile despre «pățaniile» bunicilor au rămas o amintire”

Aici, la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale totul pornește de la respect. Respectul pe care îl avem fiecare față de noi înșine, pentru a face mereu ceea ce este corect. Respect reciproc între colegi și, de asemenea, respect reciproc între noi, elevii, și instructorii și profesorii noștri”, a povestit tânărul.











„Am întâlnit aici adevărați profesioniști, oameni cu multă experiență, dedicați profesiei lor și care au făcut un scop în viață din a-i forma pe cei tineri, ca mine, pentru a le călca pe urme. Apreciez mult răbdarea instructorilor noștri și modul civilizat în care ne explică lucrurile atunci când mai avem stângăcii. Să fii înconjurat de oameni care te susțin pas cu pas pentru progres este deosebit de important pentru reușită, după părerea mea. Iar aici avem parte de acest lucru”, a mai afirmat tânărul referitor la modul cum se desfășoară instruirea. „Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale înseamnă pentru mine extraordinar de mult. Este punctul meu de pornire către o carieră în slujba țării. Îmi dă posibilitatea să fiu unul dintre continuatorii unei tradiții în domeniul apărării granițelor și al siguranței maritime și fluviale. Tot aici am găsit oportunitatea de a-mi lărgi orizonturile prin cunoștințele acumulate și am reușit să leg noi prietenii”, a mai afirmat Eduard.





Cei care vor să afle mai multe despre ce are de oferit Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale, pot intra pe www.smmmfn.ro.











„Anul trecut am absolvit Liceul Tehnic de Marină din Constanța, iar opțiunea mea a fost clară: vreau să urmez o carieră în domeniul militar naval. Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale s-a dovedit a fi cea mai bună opțiune pentru mine. Datorită parteneriatului pentru educație care există între liceul pe care l-am absolvit și această instituție militară de învățământ am putut afla mai multe despre specificul profesiei de maistru militar de marină, iar acest lucru mi-a făcut decizia mai ușoară. Acomodarea cu sistemul militar nu a fost nici pe departe dificilă. M-am adaptat rapid regimului militar și pot spune că este chiar mai ușor decât mă așteptam. De când eram copil, auzeam tot felul de povești despre duritatea și rigiditatea care se regăsesc în armată. Am fost surprins plăcut să descopăr că acele „pățanii” și întâmplări mai mult sau mai puțin hazlii trăite de bunicii, tații, unchii noștri au rămas doar o amintire.