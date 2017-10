Participaţi şi voi la „Noaptea Europeană Fără Accidente”!

Participați și voi la „Noaptea Europeană Fără Accidente”!

Începând din anul 1995, la nivel european, în a treia săptămână a lunii octombrie se desfășoară evenimentul numit „European Night Without Accidents” (Noaptea Europeană Fără Accidente), având drept scop prevenirea accidentelor de circulație datorate conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice, de către tinerii șoferi, în eveniment fiind incluse 27 țări, printre care, pentru a patra oară, și România.Polițiștii spun că bazele acestei acțiuni au fost puse ca urmare a unei observări atente a evoluției ascendente a numărului de accidente din Europa, în care au fost implicați tinerii, urmare a conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului.„De cele mai multe ori, conducătorii auto aflați sub influența băuturilor alcoolice comit frecvente încălcări ale normelor de circulație rutieră, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depășiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele, astfel punând în pericol siguranța participanților la trafic”, mai spun oamenii legii.În țara noastră, numai în primele opt luni ale anului curent s-au înregistrat 229 accidente grave de circulație având drept cauză concurentă conducerea sub influența bauturilor alcoolice, soldate cu 29 persoane decedate și 234 persoane rănite grav, iar la nivelul județului Constanța, în decursul aceleiași perioade, s-au produs nouă accidente grave de circulație, având aceeași cauză, cu trei persoane decedate, șase persoane rănite grav și opt rănite ușor.Având în vedere faptul că siguranța rutieră constituie una dintre prioritățile Poliției Rutiere, context în care, periodic, pe lângă acțiunile de impunere a legii, sunt întreprinse și activități preventiv-educative în rândul participanților la traficul rutier, în noaptea de 15 spre 16.10.2011, pe raza municipiului București și a județului Constanța se vor organiza acțiuni preventive, la care vor participa pe lângă polițiști rutieri, membrii ai Asociației Siguranța Auto, ONG - uri și voluntari. Toți cei care vor să se implice în această acțiune sunt invitați, sâmbătă, 15 octombrie, începând cu ora 23, la Clubul Crush, din Constanța, să participați la activitatea organizată de către Poliția Rutieră Constanța și partenerii săi.