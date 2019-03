Parlamentul britanic votează acordul pentru Brexit, după ce Theresa May a obţinut modificări din partea UE

Parlamentul britanic votează acordul pentru Brexit, după ce Theresa May a obținut modificări din partea UE







Premierul a spus că schimbările înseamnă că așa-numita plasă de sigurană menită să evite introducerea unei frontiere stricte cu Irlanda nu poate ”să devină permanentă”.



Liderul Partidului Laburs de opoziție, Jeremy Corbyn, a spus că schimbările nu sunt nici pe departe ceea ce s-a promis.



Rămâne de văzut dacă parlamentarii vor vota marți seara în favoarea acordului.



Punctul de vedere legal al schimbărilor făcute de procurorul general Geoffrey Cox va fi probabil un factor important în evoluția votului din Camera Comunelor.



May va prezida marți dimineață o ședință de guvern, înainte ca moțiunea să fie dezbătută după-amiază în Camera Comunelor și votată în cursul serii.



După discuțiile avute cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, luni seară, premierul a spus că ”crede cu tărie” că acordul pentru brexit răspunde îngrijorărilor exprimate de parlamentari.



Unii dintre parlamentari sunt îngrijorați că plasa de siguranță va menține Marea Britanie într-un acord vamal pe termen nedefinit.



”Parlamentarii au fost foarte clari că plasa de siguranță trebuia modificată. Astăzi am asigurat schimbări legale. Acum este timpul să fim uniți, să sprijinim acest acord pentru Brexit îmbunătățit și să răspundem dorinței poporului britanic”, a spus May.



Partidul Unionist Democrat, pe al cărui sprijin se bizuie May în Camera Comunelor, a anunțat că ”va analiza textul rând cu rând”, înainte de a decide dacă să îl susțină.



Vorbind alături de May la Strasbourg, Jean-Claude Juncker a avertizat că dacă acordul va fi respins, nu va exista ”o a treia șansă”.



Ultima oară când acordul a fost înaintat Parlamentului, în ianuarie, a fost respins cu o marjă istorică de 230 de voturi.



Marea Britanie urmează să se retragă din UE pe 29 martie, în urma deciziei prin referendum a britanicilor, care au votat cu aproape 52% pentru și 48% împotriva, respectiv 17,4 milioane voturi la 16,1 milioane voturi, la referendumul din 2016.



Ce s-a convenit luni la Strasbourg



May a mers luni seară în Parlamentul European împreună cu secretarul pentru Bexit Steve Barclay, pentru discuții de ultim moment.



În discuțiile cu Juncker și cu negociatorul șef pentru Brexit, Michel Barnier, au fost convenite două documente.



Ministrul Biroului Cabinetului, David Lidington, a spus apoi parlamentarilor că documentele ”vor întări și îmbunătăți” atât acordul de retragere din UE cât și declarația politică referitoare la relațiile viitoare.



Primul document este ”un instrument comun obligatoriu din punct de vedere legal” referitor la acordul de retragere



May a declarat că poate fi utilizat pentru declanșarea ”unei dispute oficiale” împotriva UE, dacă aceasta va încerca să țină captivă Marea Britanie în plasa de siguranță pe termen nedefinit.



UE susținuse să prevederile referitoare la granița cu Irlanda vor fi numai temporare.



Al doilea document este ”o declarație comună”, care vine în completarea declarației politice referitoare la relațiile viitoare dintre Marea Britanie și UE. Documentul se angajează la înlocuirea plasei de siguranță cu aranjamente alternative, până în decembrie 2020.



Un alt document va fi prezentat de guvern, cunoscut sub numele de ”declarația unilaterală”.



Aceasta prezintă poziția Marii Britanii că nu o împiedică nimic să se retragă din înțelegerea referitoare la granița cu Irlanda, dacă discuțiile referitoare la viitorul relațiilor cu UE vor eșua și nu va există nicio perspectivă pentru un acord.



Juncker a afirmat luni, după discuțiile cu May de la Strasbourg, că UE a dedicat toată energia, timpul și angajamentul necesare pentru clarificarea, reasigurarea sau explicarea acordului dde retragere a Marii Britanii.



”Premierul și cu mine au convenit un instrument comun angajant din punct de vedere legal, referitor la acordul de retragere. Acest instrument oferă clarificări importante și garanții legale privind plasa de siguranță”, a spus Juncker.



Acesta a subliniat că instrumentul care stabilește detaliile are putere legală, respectând în același timp recomandările convenite de Consiliul European. Documentul conmpletează acordul de retragere, fără să îl redeschidă.



”L-am informat pe președintele Consiliului European în această seară și i-am cerut să recomande acestuia să susțină acest instrument comun, care trebuie să primească mai întâi votul pozitiv al Camerei Comunelor pentru acordul de retragere”, a mai spus Juncker.



Juncker: Nu există a treia șansă



Juncker a avertizat însă parlamentarii britanici că vor risca totul dacă vor respinge acordul.



”În politică primești uneori a doua șansă. Contează ce facem cu această a doua șansă. Nu va exista o a treia șansă”, a avertizat președintele Comisiei Europene, adăugând:



”Haideți să fim clari în legătură cu opțiunile – este acest acord sau s-ar putea ca Brexitul să nu mai aibă loc deloc”.



Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a cerut parlamentarilor să voteze împotriva acordului, în Camera Comunelor, el afirmând că premierul ”a tras prea mult de timp în negocieri”.



Liderul democraților liberali, Vince Cable, a spus luni că rezultatul discuțiilor de luni arată că negocierile pentru Brexit sunt dezorganizate.



Parlamentarul Chris Leslie, din partea grupului independenților, a afirmat că ”Brexitul guvernului nu prostește pe nimeni”.



Ce se poate întâmpla în această săptămână



Parlamentul va vota marți seara acordul pentru Brexit. Dacă acordul va fi respins, un nou vot va avea loc miercuri, pentru a stabili dacă Marea Britanie va ieși din UE fără un acord. Dacă opțiunea Brexitului fără acord va fi respinsă, parlamentarii vor vota din nou, joi, dacă să ceară UE o amânare a Brexitului.







sursa: romaniatv.net