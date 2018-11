Parlamentul a votat pentru executarea la domiciliu a unor pedepse cu închisoarea







Modificările au fost aprobate cu 176 de voturi „pentru”, 93 de voturi „împotrivă” și o abținere.







Reprezentanții PNL și USR au anunțat, după vot, că vor ataca proiectul de lege la Curtea Constituțională.



Comisia Juridică a Camerei Deputaților a modificat, marți, proiectul de lege în sensul în care executarea pedepselor la domiciliu se poate realiza doar în cazul condamnărilor de maxim un an și nu de 18 luni așa cum decisese Senatul.



„Art. 381 – (1) În cazul persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de până la un an (în forma de la Senat pedeapsa era de 18 luni - n.r.) executarea pedepsei se realizează prin detenție la domiciliu, cu excepția persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violență prevăzute la art. 36 alin. (11). Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor condamnate care mai au de executat 18 luni până la împlinirea fracției minime obligatorii pentru liberarea condiționată din pedeapsa inițială a închisorii mai mare de un an (în forma de la Senat pedeapsa era de 18 luni - n.r.)”, este amendamentul susținut de PSD și adoptat, marți, de Comisia Juridică a Camerei Deputaților.



Tot la propunerea PSD, a fost adoptat un amendament potrivit căruia beneficiază de posibilitatea executării pedepsei la domiciliu și persoanele „condamnate care mai au de executat 18 luni până la împlinirea fracției minime obligatorii pentru liberarea condiționată din pedeapsa inițială a închisorii mai mare de un an”.





Camera Deputaților a decis, în calitate de Cameră decizională, aprobarea modificărilor la Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, în sensul introducerii posibilității ca pedepsele cu închisoarea de până la un an, pentru fapte comise fără violențe, să fie executate la domiciliu.