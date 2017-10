Parlamentar din Camera Deputaţilor, cu roţile blocate la Constanţa

1

Foarte bine i-a facut. Dar ce ne facem cu taximetristii care stau in alt loc decat in statie si nu-i deranjeaza nimeni? Caz concret, pe strada Barbu Delavrancea , in sectorul cuprins intre strada Soveja si strada Dionisie del Mic,desi nu este statie de taxi, vezi mereu cate 5-6 taxiuri care stanjenesc circulatia, de ani de zile si nu-i vede nimeni. Cu ei cum rezolvam?