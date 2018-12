Părinţii unui copil de 3 ani acuză o educatoare că le-ar fi STRÂNS FIUL DE GÂT

Părinții unui copil de 3 ani acuză o educatoare că le-ar fi STRÂNS FIUL DE GÂT

Procurorii și conducerea Liceului Tehnologic "G.G. Longinescu" au început anchete în urma acuzațiilor unor părinți care spun că fiul lor de 3 ani a fost strâns de gât și de organele genitale de una dintre educatoarele de la grădinița care aparține de unitatea școlară. Oamenii spun că băiețelul a fost traumatizat în urma agresiunii și, deși l-au mutat pe copil la o grădiniță privată, vor ca ceilalți copii să nu ajungă să fie supuși unor rele tratamente.Părinții unui băiețel de 3 ani acuză o educatoare de la Grădinița cu Program Prelungit (PP) nr.15 din Focșani că le-ar fi strâns copilul de gât și că l-ar fi tras de organele genitale. Aceștia susțin că, în ultima perioadă, copilul a revenit acasă de la grădiniță trist, inhibat și nu vroia să meargă la toaletă. Părinții spun că într-o seară l-au luat de la grădiniță cu urme pe gât.Tatăl copilului povestește că atunci când a cerut explicații, la grădiniță, în legătură cu urmele de pe gât, i s-ar fi spus că micuțul s-a lovit pe sub măsuțe, scrie monitoruldevrancea.ro."În ultima vreme copilul nu voia să mai meargă la baie, iar într-o seară l-am luat de la grădiniță vânăt pe gât. Am întrebat-o pe doamna educatoare ce s-a întâmplat și mi-a spus că nu stie ce a pățit, așa a ieșit de pe sub măsuțe, că s-a jucat.L-am întrebat și pe băiețel ce s-a întâmplat și mi-a spus că doamna de la somn l-a strâns de gât și de cuc că nu face pipi. Am fost a doua zi la grădiniță și am vorbit cu coordonatoarea grădiniței, care mi-a spus că în timpul turei dumneaei s-a întâmplat și că s-a lovit pe sub masă. Puteți vedea și din fotografii că acelea nu sunt urme de lovit sub masă. Mai mult decât atât, la măsuțe colțurile sunt îmbrăcate în cauciuc tocmai pentru a nu se lovi copilașii", a declarat Ștefan Voicu, tatăl copilului.Acesta a mai spus că a a vut o discuție și cu directorul Liceului Tehnologic G.G. Longinescu, de care aparține grădinița. Contactat de reporterii Monitorul de Vrancea, profesorul Cătălin Danciu, directorul instituției de învățământ, spune că a primit reclamația tatălui și că o va înainta comisiei de etică. "A venit tatăl la mine cu o sesizare. Va fi analizată de comisia de etică a școlii, care în 30 de zile va da un răspuns", ne-a spus directorul Cătălin Danciu.Între timp, părinții băiatului au luat decizia de a retrage copilul de la Grădinița cu P.P. nr.15 și a-l muta la o grădiniță privată din Focșani. Acesta ne-a mai spus că a făcut sesizare și procurorilor vrânceni.sursa: romaniatv.net