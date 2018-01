Părinții tinerei ucise de subofițerul MApN, declarații șocante. "Are un dosar care s-a muşamalizat pentru că are un cumnat în Poliţie"

Părinții tinerei ucise de subofițerul MApN, declarații șocante. "Are un dosar care s-a mușamalizat pentru că are un cumnat în Poliție"

Ştire online publicată Joi, 25 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Părinții tinerei ucise de subofițerul MApN, declarații șocante, în direct la Acces Direct. Distruși de durere, cei doi au scos la iveală amănunte mai puțin știute de cei din jur.Alexandra Elena Marin este tânăra care a murit, după ce a fost înjunghiată de mai multe ori de iubitul său, într-un coafor din Titu, județul Dâmbovița. Subofițerul Florin Victor Oprea este cel care a comis acest gest extrem, cel mai probabil într-o criză de gelozie. Părinții fetei au făcut primele declarații, scrie libertatea.ro„M-a întrebat băiatul de ce o strig pe mama lui. De zece ori am adus-o acasă și mereu s-a întors înapoi. După ce se întorcea stătea o săptămână și apoi făcea la fel. Îi lua banii din geantă și mergea la păcănele. Din cauza jocurilor cred că a omorât-o. A făcut împrumut fata mea să-i ia mașină. Când nu mai avea bani pentru jocuri se răzbuna. El are un dosar de acum un an că l-a prins cu mașina neînmatriculată, dar dosarul s-a mușamalizat pentru că are un cumnat în Poliție. Când trebuia să stea cu copilul pleca înainte ca să nu stea cu fata. Nu ne-am gândit că va ajunge să facă așa ceva”, a spus mama tinerei la „Acces Direct”.