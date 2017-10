Părinţii slt. Cosmin Furtună: „Am rămas ca două jucării stricate!“

Tragedia familiilor militarilor morți la Tuzla continuă:

Părinții slt. Cosmin Furtună: „Am rămas ca două jucării stricate!“

Duminică, 9 ianuarie, slt. Cosmin Furtună, unul dintre cei 11 militari care și-au pierdut viața, în vara anului trecut, după ce avionul în care se afla s-a prăbușit și a luat foc, în timpul unui exercițiu de rutină, pe aerodromul de la Tuzla, ar fi împlinit 29 de ani. Deși au trecut șase luni de la cumplita tragedie, familiile victimelor nu știu nici în ziua de azi ce s-a întâmplat cu adevărat. Cu lacrimi în ochi, tatăl lui Cosmin Furtună, Petre Fur-tună, ne-a spus, vineri, că de când singurul lui fiu a plecat la ceruri, atât el, cât și soția sa, au rămas „ca două jucării stricate, fără orizonturi”. El ne-a declarat că, în ceea ce privește accidentul aviatic în care fiul său a pierit, „nu s-a dat un verdict clar… Ni s-a spus că a fost o defecțiune tehnică, dar există tot felul de confuzii în problema asta…”. „Ca să mori cu un astfel de avion trebuie să te chinui!“ Multe dintre familiile decedaților nu au renunțat însă la lupta de a afla adevărul. Trei dintre acestea au dat în judecată statul român, altele încă se mai gândesc la o formă de luptă. „Trăim între două contraste: nevoia de a afla adevărul și necesitatea de a-l ascunde… Am mai discutat și noi cu persoane din armată, care se pricep bine la avioane de tipul aceluia care s-a prăbușit la Tuzla și mai toți ne-au spus: «Ca să mori cu un astfel de avion trebuie să te chinui!»” - ne-a povestit Petre Furtună, care încearcă, disperat, de jumătate de an, să găsească răspunsuri. Multe aspecte legate de anchetă ridică multora dintre familii numeroase semne de întrebare și suspiciuni. Spre exemplu, familia slt. Cosmin Furtună nu știe nici în ziua de azi care a fost cauza exactă a decesului fiului lor. Petre Furtună ne-a povestit că fiul său era pasionat de ceea ce făcea. „Deși a fost curtat de ISU, de SRI, el a preferat să participe la misiunile pe care le desfășura în Marina Militară. A efectuat numeroase misiuni legate de activitățile NATO, cursuri de supraviețuire, așa îi plăcea să trăiască!” - spune Petre Furtună. A murit pe un salariu de 507 lei Chiar dacă este greu de crezut, salariul de încadrare al militarului era de 507 lei (diminuat cu 25%), la care se adăugau mai multe sporuri. Chiar dacă slt. Cosmin Furtună este un „erou pe timp de pace”, alături, firește, de ceilalți 10 militari care au murit la Tuzla, Armata Română nu a fost în stare, în șase luni de zile, să îi ridice o cruce… Atât la mormântul lui, cât și al locotenentului Liviu Antim, din Cimitirul Eroilor din Constanța, există doar crucile din lemn, ceea ce arată o lipsă de preocupare pentru memoria militarilor care au murit sub tricolorul României. Mai mult, familiei Furtună i s-a cerut, pentru o copie a dosarului accidentului aviatic în care fiul lor a murit, care se află la Parchetul Militar, cel puțin 2.500 de lei, câte un leu pentru fiecare pagină din dosar, ceea ce înseamnă salariul și pensia celor doi cumulate pe câteva luni… „Salutați marea și soarele și pentru mine!” Familia militarului a ținut să transmită, în numele fiului lor, un mesaj pentru cei care l-au cunoscut pe Cosmin Furtună: „Camarazi de arme! Salutați marea și soarele și pentru mine! Astăzi ar fi fost ziua mea de naștere. Eu am fost Furtună Cosmin. Ce departe sunteți!”