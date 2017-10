Părinţii care nu-şi lasă copiii la şcoală pot ajunge la închisoare

Părinții care nu-și lasă copiii la școală pot ajunge la închisoare

Dacă înainte de 2014, cei care nu le permiteau copiilor accesul la învățământ nu erau pedepsiți în nici un fel, iată că din februarie se aplică noi reguli. Astfel, ei pot ajunge după gratii chiar și pentru un an. Legea educației naționale sti-pulează faptul că învățământul general obligatoriu este de 11 clase și cuprinde învățământul primar, cel gimnazial și primii doi ani ai învățământului secundar superior. Conform documentului, obligația de a frecventa învățământul obliga-toriu de 11 clase, la forma cu frecvență, încetează la vârsta de 18 ani.Având în vederea obligativitatea învățământului, Noul Cod penal introduce și pedepse pentru părinții care își retrag copiii de la școală sau îi împiedică pe aceștia în orice fel să frecventeze cursurile școlare. Con-cret, „împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu” reprezintă acum o infracțiune, fiind introdusă la capitolul „Infracțiuni contra familiei” din Partea Specială a NCP și pedepsită conform reglementărilor penale. „Părintele sau persoana căreia i-a fost încredințat, potrivit legii, un minor și care, în mod nejustificat, îl retrage sau îl împiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile învățământului general obligatoriu se pedepsește cu închisoarea de la trei luni la un an sau cu amendă”, se precizează în noul Cod penal.Pe de altă parte, fapta nu se va mai pedepsi dacă, înainte de terminarea urmăririi penale, cel care este suspectat că nu și-a lăsat copilul la școală îi asigură reluarea frecventării cursurilor. În același timp, dacă până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de către minor, instanța poate dispune fie amânarea aplicării pedepsei, fie suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru aceasta.