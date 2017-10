Parchetul a anunţat cauza accidentului în care a fost implicat Şerban Huidu

Parchetul a anunțat cauza accidentului în care a fost implicat Șerban Huidu

Vineri, 21 Octombrie 2011

Șerban Huidu a intrat cu mașina pe contrasens din cauza neadaptării vitezei la carosabilul umed, arată cercetările făcute până acum în acest caz, a anunțat vineri Parchetul ICCJ, care mai precizează că în urma accidentului cei doi copii ai lui Huidu au necesitat sub zece zile de îngrijiri medicale.Într-un comunicat de presă transmis astăzi, Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție precizează, referitor la accidentul provocat de Șerban Huidu, duminică, pe DN 1, că din probatoriul administrat până la acest moment al urmăririi penale reiese că în urma neadaptării vitezei la condițiile de drum (carosabil ud) realizatorul TV a pătruns cu mașina pe contrasens și a lovit autoturismul Dacia în care se aflau trei persoane.În acest dosar au fost formulate concluziile medico-legale cu privire la decesul celor trei persoane care se aflau în autoturismul Dacia, stabilindu-se că moartea a fost violentă, cauzată de hemoragii interne și externe, consecutive, în principal din cauza rupturilor de organe interne.De asemenea, la dosar au fost depuse și rapoartele de expertiză medico-legală întocmite pentru celelalte persoane implicate în accident, stabilindu-se că cei doi copii ai lui Șerban Huidu, în vârstă de 2 și 4 ani, au suferit leziuni care necesită pentru vindecare sub zece zile de îngrijiri medicale (fapt care nu atrage răspunderea penală). Celelalte două pasagere ale autoturismului condus de Huidu, respectiv soția acestuia și bona copiilor, au avut leziuni care necesită pentru vindecare sub 60 de zile de îngrijiri medicale și au precizat că nu formulează plângere prealabilă, mai arată Parchetul instanței supreme.Conform sursei citate, urmează "să fie stabilite obiectivele pentru efectuarea expertizei tehnice auto" și, având în vedere că aceasta presupune citarea tuturor părților (inclusiv a aparținătorilor victimelor), "în cursul săptămânii viitoare va fi posibilă stabilirea obiectivelor în acest sens".Parchetul ICCJ mai precizează că Șerban Huidu va depune la dosar actele medicale, după ce în prealabil vor fi traduse, având în vedere că acestea provin de la unități medicale din străinătate.Realizatorul TV Șerban Huidu a fost audiat, astăzi, timp de aproximativ două ore, la Parchetul Judecătoriei Brașov, unde a fost citat pentru a-i fi adus la cunoștință că a fost începută urmărirea penală împotriva sa pentru ucidere din culpă.