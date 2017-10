Parcarea maşinilor pe trotuar, INTERZISĂ! Ce vor face şoferii din Constanţa?

9

parcarea

Nu ii este rusine politiei sa vorbeasca despre astfel de legi atunci cana angajati din subordinea lor, efectueaza schimbari de semne noaptea, fara ca sa fie vazuti de locatarii de pe strazile aflate în vecinatatea plajelor din oras, strazi transformate in parcari fara nici o noima? Satui de sesizarile noastre au considerat ca cel mai la indemana este sa inlocuiasca semnele de parcarea interzisa cu exceptia riveranilor cu acela de drum infundat. Astfel suntem nevoiti sa ne facem singuri dreptate, pentru a nu fi sechestrati la domiciliu si in imposibilitatea de a folosi serviciile ambulantei si pompierilor. Noi ce sa facem? Sa ne mutam de acasa in sezonul estival? Ce parcare pe trotuar? Aici legea a fost incalcata de către insasi politia romană, politia locala sau de proximitate, ca pisica este pasata la telefon de la numarul de urgenta 112 la sectia zonei in care locuim... Imi este scarba si rusine de orasul in care traim. Avem musafiri vara si se crucesc de modul in care arata orasul si de cum suntem tratati..