Parașutiștii Forțelor pentru Operații Speciale, la cursuri, în poligonul Capu Midia

Potrivit instructorilor, salturile au fost realizate de la joasă altitudine, adică de la 1.200 de metri, și de la mare altitudine, adică de la 4000 de metri. „Militarii pot executa două tipuri de parașutări: HAHO - high altitude-high opening – altitudine mare, deschidere mare și HALO - high altitude-low opening – altitudine mare, deschidere mică. Cu cât altitudinea e mai mare la deschiderea parașutei, cu atât deplasarea poate fi mai lungă, în jur de 20 de km. Și încărcătura pe care o au asupra lor poate să difere. De exemplu, își pot pune în container echipamentul necesar pentru îndeplinirea unei misiuni, începând de la echipamentul personal, până la echipamentul de grup, diferite tipuri de tehnică, armament, materiale”, a explicat plutonierul adjutant principal Alin Dinu, instructor și subifițerul de comandă al Școlii de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale.





Pentru parașutiștii care au participat la curs a fost o experiență care îi va ajuta în carieră. Dacă până acum ei se atestau pe acest tip de parașută, urmând să execute ulterior alte module pentru a dobândi mai multe seturi de competențe, adică să execute parașutări de precizie sau seturi de parașutări cu tehnică și materiale, acum, prin acest curs, au primit tot pachetul. Odată absolvit, ei pot participa la misiuni de infiltrare într-un teritoriu ostil, prin parașutare în diferite medii sau zone, fără a putea fi detectați.



O experienţă unică





Unul dintre militarii care a participat la acest tip de instruire în Poligonul Capu Midia este pasionat de parașutism de la o vârstă fragedă și spune că de mic și-a dorit să devină parașutist militar. „La început cursul mi-a oferit stări de emoție și o neliniște de necunoscut când am început trecerea de la parașuta rotundă la cea tip aripă, dar cu ajutorul instructorilor am reușit să trec cu ușurință peste aceste emoții. Experiența salturilor cu rotunda și-a spus cumva cuvântul în a elimina emoțiile înălțimii și picajului în gol și am reușit să trec peste impasul acesta de a pica în gol de la anumite înălțimi. Diferența între cele două tipuri de parașute este de înălțime și de timpul de reacție al fiecărei persoane în parte. Parașuta rotundă se deschide automat când sari din avion, pe când la cea tip aripă sari, ai câteva secunde de cădere liberă în care trebuie să gândești foarte repede și să acționezi în caz de nevoie, de incident. E o diferență mare”, a povestit militarul.





La curs au participat 11 militari din unitățile subordonate Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale. Ceremonia de absolvire a avut loc la sediul Școlii de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale „Burebista”, iar la activitate au participat locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, general de brigadă Claudiu-Ovidiu Dobocan și alți oficiali de rang înalt.





„După o pauză de aproximativ 2 - 3 ani s-au reluat activitățile de parașutare începând cu acest curs, activitate care s-a desfășurat în mod normal, atât instructorii cât și cursanții utilizând facilitățile pe care le-au solicitat în cadrul poligonului, inclusiv pe parte de logistică și, bineînțeles, pe partea de instruire”, a declarat comandantul Centrului Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană, colonelul Viorel-Eugen Bitan.





Cursul a debutat în luna mai, la sediul Școlii de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale „Burebista”, acolo unde militarii au executat un modul de pregătire la sol. Salturile din aeronave au început la Aerodromul civil din Ghimbav, unde cursanții au sărit dintr-un aparat de zbor AN-2 și au continuat în alte unități militare din țară, printre care și Centrul Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană, unde au executat parașutări din elicoptere IAR-330 Puma și avioane C-27J Spartan aparținând Forțelor Aeriene Române.