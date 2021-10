Paramedic în Armată. „Mă pregătesc intens, îmi plac adrenalina și necunoscutul”

„Am ales medicina pentru că îmi place ceea ce fac și iubesc această meserie. Am absolvit postliceala sanitară, apoi am aplicat direct pentru Armată. Aviația am ales-o fiindcă îmi plac necunoscutul și adrenalina. Înainte de absolvirea cursului de bază la școala militară au venit cei de la Aviație și au prezentat oferta lor. Spuneau că cei care vor adrenalină să vină în Forțele Aeriene. Așa că am venit la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu”, a afirmat tânărul sergent.





„Mă pregătesc intens, mai ales că am colegi care au acționat real în misiunea din Mali. Şi asta îmi dă un impuls extraordinar. Lucrurile reale, experienţa ce se acumulează îţi aduc un mare grad de încredere în forţele proprii”, a declarat sergentul Veronica Călipar.



Militarii care activează pe aparatele de zbor IAR 330 PUMA MEDEVAC au parte de misiuni dintre cele mai dificile. Ca un exemplu, în cadrul misiunii ONU, militarii români au executat misiuni de evacuare medicală în Republica Mali, stat măcinat de proteste și război civil. Din 1915, de când a fost efectuată prima operație de tip MEDEVAC din istorie, de către Forțele Aeriene Sârbe, ambulanțele aeriene au evoluat considerabil, în prezent operațiunile de salvare fiind dintre cele mai complexe. Datorită intervențiilor acestor ambulanțe aeriene, se poate interveni în aproximativ zece minute de la sesizarea unui incident, pacienții sunt preluați imediat și li se scurtează perioada de spitalizare la terapie intensivă, procentul infecțiilor provocate de răni a scăzut de 9%, la fel și numărul deceselor, dar și a mortalității cauzate de rănile la nivelul capului.





Sergentul Veronica Călipar este de loc din Vrancea și în ciuda tinereții, este responsabilă și dornică să învețe să-și facă meseria cât mai bine. În prezent este paramedic în cadrul Escadrilei 572, de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, pe o aeronavă MEDEVAC, pentru evacuarea persoanelor care au nevoie de îngrijire medicală. A adunat 70 de ore de zbor în puținul timp de când este în Aviație, potrivit Trustului de presă al Ministerului Apărării Naționale, și a absolvit și un curs de specializare la SMURD Târgu – Mureș.