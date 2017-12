PARADA 1 DECEMBRIE. La mulţi ani, România! Cele mai importante evenimente ale zilei

PARADA 1 DECEMBRIE. La mulți ani, România! Cele mai importante evenimente ale zilei

Ştire online publicată Vineri, 01 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru a marca cu adevărat data de Ziua Națională, pe 1 decembrie 2017 are loc, de la ora 11.00, parada militară de la Arcul de Triumf din Capitală.Aproximativ 3.500 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, și militari din mai multe țări aliate sau partenere vor participa vineri la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României în Piața Arcul de Triumf din București.De asemenea, la manifestare vor participa peste 300 de militarii străini din Bulgaria, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Canada, Franța, Germania, Grecia, Italia, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Slovacia, SUA, Turcia și Ucraina.Începând cu ora 8.00, o ceremonie militară și religioasă de depuneri de coroane și jerbe de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I.Pentru desfășurarea paradei de 1 Decembrie, Brigada Rutieră a Poliției Capitalei va închide o serie de artere rutiere.Traficul rutier va fi restricționat între orele 4,00 — 16,00, când va fi închisă circulația pe axul central și banda I pe șos. Kiseleff, între Piața Presei Libere și Arcul de Triumf, și benzile I și II pe șos. București-Ploiești, sensul de mers Piața Presei Libere către Fântâna Miorița, precum și pe benzile III și IV pe șos. București-Ploiești, sensul de mers Fântâna Miorița către Piața Presei Libere.De asemenea, va fi restricționat traficul rutier și în Pasajul Presei Libere, pe sensul de deplasare dinspre Piața Presei Libere către Arcul de Triumf, traficul rutier fiind dirijat prin breteaua care accede în Piața Montreal.Ceremonii militare, defilare în costumele Armatei de acum 100 de ani, cu transportoare blindate sau autospeciale de geniu, manifestări culturale și artistice vor avea loc, de 1 Decembrie, în orașe din zona centrală a țării.La Alba Iulia, orașul Unirii, va fi un ceremonial militar. Un ceremonial militar cu 25 de mijloace tehnice de luptă și sprijin, Transportoare Amfibii Blindate și Autospeciale de Geniu va fi organizat de 1 Decembrie la Alba Iulia. Pentru localnici și turiști vor fi gătite 12.000 de porții de fasole cu cârnați și varză cu ciolan.Cluj-Napoca marchează Ziua Națională cu concerte, focuri de artificii, dar și o defilare a unui pluton de militari îmbrăcați în uniforme de epocă ale Armatei Române din Primul Război Mondial.Consiliul Județean din Bistrița-Năsăud celebrează Ziua Națională cu porții de fasole și cârnați, alături de un târg de produse tradiționale. De asemenea, va avea loc un ceremonial militar, depuneri de coroane de flori și o paradă militară.La Timișoara, autoritățile au pregătit pentru 1 Decembrie o paradă militară, un concert în aer liber susținut de Inna și focuri de artificii. De asemenea, va fi inaugurat oficial târgul de Crăciun și se va aprinde iluminatul festiv de sărbători.Ziua Națională a României va fi sărbătorită, la Arad, cu o paradă militară, concerte de muzică populară și ușoară în aer liber, precum și proiecții de filme, manifestările urmând să se desfășoare în centrul orașului.La paradă va lua parte președintele Klaus Iohannis. Și premierul Mihai Tudose a spus luni că va fi prezent la parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf. Invitațiile pentru oficialii care să asiste din zona de protocol la paradă au fost făcute de către Administrația Prezidențială.Spre deosebire de anul trecut, Klaus Iohannis le-a trimis de această dată invitații și lui Călin Popescu Tăriceanu și Liviu Dragnea atât la paradă, cât și la recepția care va avea loc seara la Cotroceni. Despre prezența la parada militară, președinții Senatului și Camerei Deputaților nu au spus nimic și nici dacă ar urma să participe la alte evenimente organizate în țară.Premierul Mihai Tudose a anunțat, joi, că va participa la parada de Ziua Națională a României, urmând să stea în tribuna oficială alături de toate oficialitățile prezente.Mai multe proteste sunt anunțate pe rețelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Națională, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militară, dar și în Piața Victoriei din București, precum și în Alba Iulia.Primul protest este anunțat pentru ora 9.00, la Arcul de Triumf, sub titlul ”Ne cerem țara înapoi nextlevel” pe Facebook, organizat de grupul Insistăm. Organizatorii fac apel la participanți să nu huiduie pe durata paradei: "Armata Română și aliații săi merită salutul nostru de onoare".Tot la Arcul de Triumf, este anunțat un protest începând cu ora 10.00, sub titlul ”București: Fără politicieni penali la Parada Militară”, organizat de grupul Reușim.Sursa: www.romaniatv.net